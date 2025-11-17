ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: സന്നിധാനത്ത് എസ്ഐടിയുടെ നിർണായക ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന
ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പാളി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെയും ചെമ്പിൻ്റെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കും. 1998-ലെ സ്വർണം പൂശിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ പരിശോധന നിർണായകമാണ്.
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന സന്നിധാനത്ത് തുടങ്ങി. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൻ്റെയും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തെ കട്ടിളയുടെയും സ്വർണപ്പാളികൾ ഇളക്കിമാറ്റിയാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഈ പാളികളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെയും ചെമ്പിൻ്റെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും നടപടി. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നീക്കം ചെയ്ത പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും.
പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്ഐടി സംഘം ഇന്നലെയാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. എസ്പി എസ് ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുൾപ്പെടുന്ന 15 അംഗ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെയും കട്ടിളപ്പാളിയിലെയും സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ്, ഗുണം, തൂക്കം എന്നിവ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. 1998-ൽ വിജയ് മല്യയുടെ യുബി ഗ്രൂപ്പ് സംഭാവന ചെയ്ത സ്വർണം പൂശിയ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് പ്രധാനമായും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശോധന കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശമനുസരിച്ചാണ് നിലവിലെ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ സംഘത്തിൽ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെയും സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
1998-ൽ യുബി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ വിജയ് മല്യ സംഭാവന നൽകിയ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസിൻ്റെ തുടക്കം. സ്വർണം പൂശിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, അളവിലുണ്ടായ കുറവ്, സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ അന്നുതന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. സ്വർണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ തൂക്കത്തിലും പരിശുദ്ധിയിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും വിശ്വാസികളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രിയുടെയും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരുടെയും മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്ന ആരോപണവും ശക്തമായിരുന്നു.
പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികളും സ്വകാര്യ ഹർജികളും പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലും കട്ടിളയിലും ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അളവ്, അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി, ചെമ്പ് പാളികളിൽ സ്വർണം പൂശിയ രീതി എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ രീതി
പരിശോധനയ്ക്കായി നീക്കം ചെയ്ത സ്വർണപ്പാളികളിൽ നിന്നും ചെമ്പ് പാളികളിൽ നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പിളുകൾ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് ഫൊറൻസിക് ലാബിലേക്കും മറ്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്ക്കും. നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ് (എൻഡിടി) പോലുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതെ പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.
സ്വർണം പൂശാനായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരത്തിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ശതമാനം, ആകെ ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം, അന്നത്തെ കമ്പോള വില അനുസരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്നിവ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയാണ് പരിശോധനയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അന്വേഷണ സംഘവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുടെ ഫലം വരുന്നതോടെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലേക്കും കൂടുതൽ തെളിവുകളിലേക്കും എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എസ്ഐടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
