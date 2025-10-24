ETV Bharat / state

ദേവസ്വം മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബു റിമാൻഡിൽ; 14 ദിവസത്തേക്ക് ജയിലിലേക്ക്

സ്വർണം കടത്താൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയത് മുരാരി ബാബുവാണെന്നാണ് ആരോപണം. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

DB administrative officer Murari Babu judicial remand SIT probe conspiracy Unnikrishnan Potti accomplice
മുരാരി ബാബു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 12:05 AM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിനെ റാന്നി കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്നയിലെ വീട്ടിൽനിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെയും വാദങ്ങൾ അരമണിക്കൂറോളം കേട്ട ശേഷമാണ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പ്രതിയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷൽ ജയിലിൽ എത്തിച്ചു.

സ്വർണക്കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ട്രഷറിയിലേക്ക് എത്തിച്ച സ്വർണം കണക്കിൽപ്പെടാത്ത അളവിൽ കുറവുണ്ടായ സംഭവമാണ് കേസിനാധാരം. സ്വർണം കടത്തുന്നതിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയത് മുരാരി ബാബുവാണെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്, പോറ്റി നൽകിയ മൊഴിയിൽ മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും ദുരുപയോഗവുമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്.

സ്വർണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗങ്ങൾ, വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചവർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും, ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും എസ്‌ഐടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന മുരാരി ബാബു ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ നീക്കം എളുപ്പമാക്കിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് മുരാരി ബാബുവിനെതിരെയുള്ള കേസ് ബലപ്പെടുത്താൻ സഹായകമായി. ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളിൽ ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെ നിയമനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും കർശനമായ പശ്ചാത്തല പരിശോധനകളും വേണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്.

ഈ വർഷത്തെ ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ സഹായികളുടെ മുഴുവൻ പേര് വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി. സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ. സന്നിധാനത്ത് സേവനത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേൽശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജിയിലാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്.

