"മന്ത്രിമാരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടാലും പാർട്ടി ഇടപെടില്ല"; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ
"എല്ലാം ശരിയാകും, ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്" മാതൃകയിൽ പുതിയ കീവേഡ് ഉടൻ. നിയമസഭയിലും ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
Published : November 22, 2025 at 9:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം മുൻ മന്ത്രിയിലേക്കോ മന്ത്രിമാരിലേക്കോ നീളുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാലും പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ അതിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിശദീകരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാട്
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസിലാകുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഒരുതരി സ്വർണം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം. അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഭരണത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ആരെയും സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ചിലർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ
യുഡിഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സിബിഐ അന്വേഷണമാണ്. എന്നാൽ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ശബരിമലയിൽ ആരെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര വീക്ഷണമുള്ള കെ ജയകുമാറിനെയാണ് സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിവാദം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല. മുൻ മന്ത്രിയിലേക്കോ മന്ത്രിമാരിലേക്കോ അന്വേഷണം വന്നാലും പാർട്ടിയും മുന്നണിയും അതിൽ ഇടപെടില്ല. ആ സമയത്തും നിലപാടിൽ പാർട്ടി മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംഘടനാപരമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് വിഭജനം തികഞ്ഞ ഐക്യത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 12 വാർഡുകളിൽ സിപിഎം-സിപിഐ മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മുന്നണിയുടെ പൊതുവായ ഐക്യത്തെയോ വിജയത്തെയോ ബാധിക്കില്ല. ഇതൊരു ഗുരുതര വിഷയമായി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോഴും പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം ഇടപെടും. ഇരു പാർട്ടികളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നടക്കില്ല. പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇരു പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയും ഉപസമിതിയും
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. അതിലെ അപാകതകളും പ്രശ്നങ്ങളും പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും സർക്കാർ ഒരു ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകില്ല.
ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയും വർഗീയതയും
ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയും അവകാശവാദങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി ഭിന്നിപ്പിച്ചാണ് അവർ വളരുന്നത്. ആർഎസ്എസും സംഘപരിവാറും രാജ്യത്താകെ മതവാദം വളർത്തുകയാണ്. മതരാഷ്ട്രവാദം വർഗീയമാണ്. ബിജെപിയുടെ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളെയും ഇടതുപക്ഷം ഐക്യത്തോടെ പരാജയപ്പെടുത്തും. ഇടത് പാർട്ടികളിൽനിന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക് പോയവർക്ക് അവിടെ അധികകാലം നിൽക്കാനാവില്ല. യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കി അവർ തിരിച്ചുവരും. കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മുൻകൈ നേടാനാകില്ല. ഇടതുപക്ഷം ആണെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇടതുപക്ഷത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ല. സമൂഹത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വിലയിരുത്തപ്പെടുക. ആ വേർതിരിവ് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.
യുഡിഎഫ് സഖ്യവും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും
യുഡിഎഫിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ലീഗ് വലിയ പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ജമാഅത്തിൻ്റെ മൗലികമായ നിലപാടും മതരാഷ്ട്രമാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മതരാഷ്ട്ര വാദത്തോട് മറുപടി പറയേണ്ടത് മതനിരപേക്ഷത പറയുന്ന കോൺഗ്രസും ലീഗുമാണ്. അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലീഗിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
മുന്നണി വിപുലീകരണം
നിലവിൽ എൽഡിഎഫിൽനിന്ന് ഒരു പാർട്ടിയും വിട്ടുപോകില്ല. മുന്നണിയിലെ 11 പാർട്ടികൾക്കും അവരുടേതായ നിലപാടുകളുണ്ട്. ഇടത് നയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ എൽഡിഎഫ് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ (ജനത പാർട്ടികൾ) ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. അത് എൽഡിഎഫിനും അവർക്കും ഗുണം ചെയ്യും. സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തു നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യം
അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ ആപ്തവാക്യം (കീ വേർഡ്) ഉണ്ടാകും. "എല്ലാം ശരിയാകും", "ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്" എന്നിവ പോലെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യവുമായാകും ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുക. ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജയിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ എന്നും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവരുമെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
