ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അന്വേഷണം തിരക്കഥയനുസരിച്ച്; ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു - കെ. സുരേന്ദ്രൻ
അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതിയുടെ മൊഴികൾ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്നും കസ്റ്റഡി വൈകിയത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കെ. സുരേന്ദ്രൻ
Published : October 20, 2025 at 10:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം തിരക്കഥയനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണെന്നും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെന്നും ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. റാന്നിയിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. 2018ൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ മല ചവിട്ടിച്ച വിഷയത്തിൽ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴികൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചവയാണെന്നും, അതിനാൽത്തന്നെയാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം വൈകിയതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ച കേസ് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പത്ത് പേരെ പ്രതിചേർക്കുകയും, മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഈ ആരോപണം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യുവതീപ്രവേശന വിവാദവും സിപിഐ വിമർശനവും
മല ചവിട്ടാൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോയത് സർക്കാർ തന്നെയാണെന്നും, അവർക്ക് ബീഫും പൊറോട്ടയും കൊടുത്തോ എന്നുള്ളത് പ്രേമചന്ദ്രനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. 2018ൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനെയും കണ്ടില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വിഷയത്തിലും സിപിഐക്ക് അവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും സിപിഐയെ ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായി സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
2019ൽ ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ സ്വർണ കട്ടിളപ്പാളി നവീകരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഈ സമയത്ത് 474.9 ഗ്രാം സ്വർണം അപഹരിച്ചുവെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പോറ്റി നൽകിയ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചതെന്ന നിർണായക ചോദ്യത്തിന് ഇയാൾ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.
Also Read:- എംപിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവം: ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം പോരാ; സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്