സ്വർണക്കൊള്ള: ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്ക്; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം, മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കും
സ്വർണം കൈമാറിയതിൽ ദേവസ്വം സബ്-ഗ്രൂപ്പ് മാനുവൽ ലംഘനം നടന്നെന്നും കോടതി
Published : October 21, 2025 at 6:50 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) നിർദേശം നൽകി കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് അടിയന്തരമായി പിടിച്ചെടുക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും കോടതി എസ്ഐടിയോട് കർശന നിർദേശം നൽകി. പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് കൈമാറണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംശയകരമായ നടപടികൾ; പുതിയ സ്വമേധയാ പ്രൊസീഡിങ്സ്
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടികൾ സംശയകരമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ എസ്ഐടിയുടെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. നിലവിലുള്ള കക്ഷികളെ ഒഴിവാക്കി ഒരു പുതിയ സ്വമേധയാ പ്രൊസീഡിങ്സ് തുടങ്ങാനും ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു. കേസിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ കക്ഷികളെ ഒഴിവാക്കും. വിശാലമായ അർഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശബരിമല സന്നിധാനത്തുള്ള ദ്വാരപാലിക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സബ്-ഗ്രൂപ്പ് മാനുവലിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക്; വീഴ്ചകൾ
മാനുവൽ ലംഘനം നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ദേവസ്വംബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയാതെ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് കോടതി പറയുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ വിശാലമായ അർഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോടതി പ്രത്യേകമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് കൈമാറണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലെ കോടതി നടപടികളും അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിൽ തന്നെ ഇൻ-കാമറ പ്രൊസീഡിങ് ആയിരിക്കും. ആസൂത്രിതമായ ഏതെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് കോടതിയുടെ നീക്കം. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അതിശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
2019ൽ ഉപാധികൾ പാലിച്ചല്ല മഹസർ തയാറാക്കിയത് എന്നും വീഴ്ചകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൗനം പാലിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് എത്തിച്ചത് വേറെ ദ്വാരപാലക പാളി ആണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നതർക്ക് പങ്ക് ഉള്ളതായി സംശയിക്കുന്നതായി കോടതി പരാമർശിച്ചു. വശങ്ങളിലെ പാളികളുടെ കാര്യത്തിലും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായി. 409 ഗ്രാം സ്വർണം കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിച്ചു. 2025ലെ ദ്വാരപാലക പാളിയിൽ പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്.
രഹസ്യ നീക്കങ്ങളും കക്ഷിചേർക്കലും
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന് മതിയായ സാങ്കേതിക തികവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഹസറിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ദേവസ്വം നേതൃത്വം ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചു. ദേവസ്വം സബ്ഗ്രൂപ്പ് മാന്വൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സർക്കാരും ദേവസ്വം വിജിലൻസും ദേവസ്വം ബോർഡും പുതിയ ഹർജിയിലെ കക്ഷികളാണ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയെയും സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ ദ്വാരപാലക സ്വർണപ്പാളി രാത്രിയിൽ കടത്തിയ സംഭവം മുൻ സ്വർണക്കവർച്ച മറയ്ക്കാനായിരിക്കാം എന്നും കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ അനുമതി തേടാതിരുന്നത് ഈ കാരണം ആകാം എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 2025ൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോധപൂർവം രഹസ്യമായി ദ്വാരപാലക സ്വർണപ്പാളി പോറ്റിക്ക് കൈമാറി. മുൻപത്തെ സ്വർണക്കവർച്ച മറയ്ക്കാനായിരുന്നു ഇതെന്ന് തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
കമ്മിഷണറുടെ നിലപാട് മാറ്റം; തുടരന്വേഷണം
സ്വർണം പൂശിയ ശേഷം നിറം മങ്ങിയപ്പോൾ ടെൻഡർ പോലും വിളിക്കാതെ പോറ്റിയെ ഏൽപിച്ചത് ദുരൂഹം ആണ്. 2019ൽ സ്വർണം പൂശി കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തിരുവാഭരണം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സ്വർണപാളികളും, വശങ്ങളിലെ പാളികളും കൈമാറിയതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം ഈ കേസ് ഒതുക്കരുതെന്നും മേൽത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ പങ്കും പുറത്ത് വരണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ നിലപാട് മാറ്റിയത് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന് പൂശിയ സ്വർണത്തിന് മേൽ വീണ്ടും സ്വർണം പൂശാൻ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിൽ രഹസ്യസ്വഭാവം ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട് കോടതി പരിശോധിച്ചത്.
അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിനെയും, ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും, ദേവസ്വം വിജിലൻസിനെയും മാത്രം എതിർകക്ഷികളാക്കി കോടതി സ്വമേധയാ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പറഞ്ഞതും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയതും, ചെന്നൈയിലും ബെംഗളൂരുവിലുമടക്കം ശബരിമലയിലെ സ്വർണം പോയ വഴികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ എസ്പി എസ് ശശിധരനാണ് മുദ്ര വച്ച കവറിൽ ഇന്ന് കോടതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയത്. വിഷയം നവംബർ 5ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. തുടർനടപടികളും അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും.
