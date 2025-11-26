എ പത്മകുമാർ 2 ദിവസം എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ; മൊഴി മുൻ മന്ത്രിയിലേക്ക് നീളുമോ? സിപിഎമ്മിന് നെഞ്ചിടിപ്പ്
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വിദേശയാത്രകളും പരിശോധിക്കാനാണ് പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്. ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടക്കം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി.
കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി രണ്ട് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പത്മകുമാറിനെ കോടതിയിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി.
മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള പത്മകുമാറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും വിദേശയാത്രകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ
കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നീക്കമുണ്ട്. ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. സ്വർണപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനകളുടെ തുടക്കം പത്മകുമാറിൽനിന്നാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പോറ്റിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുത്തത് പത്മകുമാറാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പൂർണ അറിവോടെയാണ് സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നതെന്നുമാണ് എസ്ഐടിയുടെ നിഗമനം. സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറാനായി പത്മകുമാർ രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്ന് പത്മകുമാറിനൊപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പത്മകുമാറിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് പുറമേ പോറ്റിയുടെ വിദേശ യാത്രകളിൽ പത്മകുമാറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും എസ്ഐടി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിൽ
പത്മകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിപിഎമ്മിനും കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പോറ്റിയുടെ അപേക്ഷയാണ് ബോർഡിലേക്ക് നൽകിയതെന്ന പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയാണ് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. ഈ മൊഴിയിൽ പത്മകുമാർ ഉറച്ചുനിന്നാൽ അന്വേഷണം അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നേതൃത്വം ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ പത്മകുമാറിനെതിരെ സംഘടനാ നടപടി വേണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. വിശ്വസിച്ച് ചുമതലയേൽപ്പിച്ചവർ വഞ്ചിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും നടപടി വൈകുന്നത് പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർക്കും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നിലപാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിയമനടപടികൾ മുറുകുന്നു
കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിലും നിർണായക നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നെന്നും മേൽത്തട്ടിൽനിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജയശ്രീ ജാമ്യം തേടുന്നത്.
അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരുന്നു. വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസംബർ മൂന്നിന് വിധി പറയും. സ്വർണപ്പാളികൾ പോറ്റിക്ക് കൈമാറിയത് താൻ വിരമിച്ചതിന് ശേഷമാണെന്നും സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നത് തൻ്റെ അറിവോടെയല്ലെന്നുമാണ് വാസുവിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ വാസുവിന് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു, എൻ വാസു, എ പത്മകുമാർ തുടങ്ങി അഞ്ചുപേരാണ് കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത്.
