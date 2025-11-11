ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു അറസ്റ്റിൽ; കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും
2019 മാർച്ചിൽ വാതിൽ പാളിയിലെ സ്വർണം ഉരുക്കിയത് വാസുവിൻ്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. സ്വർണപ്പാളി ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിപാർശയോടെയാണ്.
Published : November 11, 2025 at 5:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കമ്മിഷണറുമായിരുന്ന എൻ വാസു കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് തന്നെ പത്തനംതിട്ട റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന വാസുവിനെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയായിരുന്നു.
സിപിഎമ്മുമായി അതിദീര്ഘമായ ബന്ധമാണ് എന് വാസുവിന് ഉള്ളത്. കൊല്ലം കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവര്ത്തിച്ച എന് വാസു മുന്മന്ത്രി പി കെ ഗുരുദാസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വംബോര്ഡ് കമ്മീഷണറായി രണ്ട് തവണ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വാസു വിജിലന്സ് ട്രിബ്യൂണല് അംഗവുമായിരുന്നു, നിലവില് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂര് കോടതിയില് അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ നാലാമത്തെ അറസ്റ്റ്
സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുരാരി ബാബുവും മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മിഷണർ കെ എസ് ബൈജുവും റിമാൻഡിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നിർണായക അറസ്റ്റ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ, പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം. മുൻപ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മിഷണറായി വിരമിച്ച വാസുവിനെ പിന്നീട് സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായും നിയമിച്ചിരുന്നു.
ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ
2019 മാർച്ചിൽ സന്നിധാനത്തെ വാതിൽപാളിയിലെ സ്വർണം ഉരുക്കിയത് എൻ വാസുവിൻ്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടു തവണ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറായിരുന്ന വാസു, സ്വർണക്കൊള്ള നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. 2019 മാര്ച്ച് 18നാണ് സ്വര്ണപ്പാളി ചെമ്പു പാളിയാണെന്ന് എന് വാസു രേഖകളില് എഴുതിച്ചേര്ത്തത്. സ്വർണപ്പാളി ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതും വാസുവിൻ്റെ ശിപാർശയോടെയാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ കമ്മിഷന് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും മൊഴികളും
വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സുധീഷ് കുമാറുമായി അന്വേഷണസംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. വാസുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിലാണ്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ഇമെയിൽ
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെയും ശ്രീകോവിലിൻ്റെയും പ്രധാന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്വർണം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും അത് സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വാസുവിന് ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു. 2019 ഡിസംബർ 9ന് ഈ ഇമെയിൽ ലഭിച്ച കാര്യം വാസുവും പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിലാണ് വാസുവിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പങ്കില്ലെന്ന് മൊഴി നൽകിയിട്ടും അറസ്റ്റ്
സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നാണ് എൻ വാസു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയത് തൻ്റെ അറിവോടെയായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി. സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ കട്ടിളപ്പാളി ചെമ്പുപാളിയാണെന്ന് മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അന്നത്തെ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ എൻ വാസുവിൻ്റെ ശിപാർശയിലാണെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. സ്വർണപ്പാളി കൊണ്ടുപോകുന്നത് തൻ്റെ കാലത്തല്ലെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലെന്നും സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് പോറ്റിയെ പരിചയമുള്ളതെന്നും വാസു നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
ശബരിമലയിൽ നിരവധി സ്പോൺസർമാരുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അവരെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കേസിൽ പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊഴികൾ വാസുവിന് പ്രതികൂലമാവുകയായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായ കൊല്ലം പൂവറ്റൂർ സ്വദേശിയായ വാസുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read:- 'ടീച്ചറമ്മമാർ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ'; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനിലെ മേയറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും