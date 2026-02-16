ETV Bharat / state

ശബരിമല കേസ്: ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി; നാളെ ഹാജരാകാൻ നടൻ ജയറാമിനും നോട്ടിസ്

സ്വർണം രേഖകളിൽ ചെമ്പാക്കി നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടതാണ് ജയശ്രീക്കെതിരായ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. സുപ്രീംകോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെ കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനമുണ്ടായി.

എസ് ജയശ്രീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 12:11 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിൽ കുടുംബസമേതമാണ് ഇവർ എത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകളും സമൻസിൻ്റെ പകർപ്പും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത്.

സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് കള്ളപ്പണ കേസിൽ ഹാജരാകാൻ ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഈ കേസിൽ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എസ് ജയശ്രീ.

സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ പങ്കും അന്വേഷണവും

ശബരിമലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണപ്പാളികളെ ചെമ്പുപാളി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ജയശ്രീക്കെതിരെ എസ്ഐടി പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയ കുറ്റം. ഇതിന് പുറമെ സ്വർണപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ നിർണായക ഉത്തരവിറക്കിയതും ഇവരെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നു.

ബോർഡ് യോഗതീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ ബോധപൂർവം എഴുതിച്ചേർത്തതാണ് കേസിൽ പ്രധാന കുരുക്കായത്. ഈ വിഷയം ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തെ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. സ്വർണക്കൊള്ളയിലൂടെ ഇവർ എത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാക്കിയെന്നും അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം

മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ജയശ്രീക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച കേസാണിതെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ജയിലിലോ ആശുപത്രിയിലോ സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് എയിംസ് ആശുപത്രിയുണ്ടല്ലോ എന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. എങ്കിലും ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കോടതി നീട്ടിനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് സാക്ഷികളും ചോദ്യം ചെയ്യലും

സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചിലരെക്കൂടി അന്വേഷണസംഘം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ കൽപേഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇഡി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരിയായ ഗോവർധന് എത്തിച്ചുനൽകിയത് കൽപേഷാണ്. ഇതിന് പുറമെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ജയറാമിനും ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുരാരി ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്രീകുമാർ എന്നയാളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ തേടി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

