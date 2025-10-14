ശബരിമല സ്വർണ മോഷണം: അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ സുനിൽകുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് സാധ്യത
ശബരിമലയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനിയറായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരികയാണ് നിലവില് സുനില്കുമാര്
Published : October 14, 2025 at 5:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണത്തില് വീണ്ടും നടപടിയുമായി ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനിയര് കെ സുനില്കുമാറിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാന് ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് തീരുമാനമായി. ശബരിമലയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനിയറായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരികയാണ് നിലവില് സുനില്കുമാര്.
2019 ല് ശബരിമലയില്നിന്ന് സ്വര്ണപ്പാളി ഇളക്കികൊണ്ടു പോയ സംഭവത്തില് പൊലീസ് മുരാരി ബാബുവിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി 9 പ്രതികള് ഉള്പ്പെട്ട എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില് രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് സര്വീസില് തുടരുന്നത്. സംഭവത്തില് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചേര്ന്ന ദേവസ്വം ബോര്ഡ് യോഗം മുരാരി ബാബുവിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള് സുനില്കുമാറിനെതിരെയും നടപടി വരുന്നത്.
സ്വര്ണമോഷണത്തില് തുടരുന്ന ദേവസ്വം വിജിലന്സിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചശേഷം നടപടികള് തുടരുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിജയ് മല്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത സ്വര്ണം ചെമ്പാണെന്ന് മുരാരി ബാബു റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു നടപടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കൈയില് 2025ല് സ്വര്ണപ്പാളി കൊടുത്തു വിട്ടതും മുരാരി ബാബുവായിരുന്നു. വിശദമായ ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതല് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ നീക്കം.
ഇന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ്ഐആറില് ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരുന്ന ബി മുരാരി ബാബു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാര്, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീ, അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനിയര് കെ സുനില്കുമാര്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ശ്രീകുമാര്, തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്മാരായ കെ എസ് ബൈജു, ആര് ജി രാധാകൃഷ്ണന് സ്വര്ണ്ണപ്പാളി തിരികെ പിടിച്ചപ്പോള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് കെ രാജേന്ദ്രന് നായര് എന്നിങ്ങനെ 9 പേരാണ് പ്രതികള്. 2019 ല് നടന്ന സ്വര്ണപ്പാളി മോഷണത്തില് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയാല് നടപടി വരുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആറ് ആഴ്ച ഒന്നു ക്ഷമിക്കണം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആറ് ആഴ്ച ഒന്നു ക്ഷമിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത്. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തെ വിശ്വാസമില്ലേയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയണം. കെ സുനിൽകുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം വാങ്ങും. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണം. അതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻറെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ അക്കാര്യം മനസ്സിലാകും. ആറമ്മുള സദ്യ വിവാദം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്ണമോഷണ വിവാദത്തില് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസസംരക്ഷണ മേഖല ജാഥകള്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. നാലു മേഖലകളില് നിന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കാസര്കോട്, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള ജാഥയാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുക. മൂവാറ്റുപുഴയില് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മേഖലാജാഥ നാളെ തുടങ്ങും. പാലക്കാട് നിന്ന് കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷും, കാസര്കോട് നിന്ന് കെ മുരളീധരനും, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അടൂര് പ്രകാശും മൂവാറ്റുപുഴയില് നിന്ന് ബെന്നി ബഹന്നാനുമാണ് ജാഥ നയിക്കുക. നാല് ജാഥകളും ഈ മാസം 17ന് ചെങ്ങന്നൂരില് സംഗമിക്കും. 18 ന് പന്തളത്ത് മഹാസമ്മേളനത്തോടെ ജാഥ സമാപിക്കും.
