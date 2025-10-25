ETV Bharat / state

സ്വർണക്കൊള്ള: അമിക്കസ് ക്യൂറി ആറന്മുളയിൽ പരിശോധന തുടങ്ങി; വസ്തുക്കളിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിയമനടപടി

ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച അമൂല്യവസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. രേഖപ്പെടുത്തിയ തൂക്കത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരൻ, ശബരിമല (ETV Bharat)
PTI

October 25, 2025

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറന്മുളയിലെ പ്രധാന സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. തിരുവാഭരണ കമ്മിഷണർ ആർ രജിലാൽ, ദേവസ്വം സ്മിത്ത്, ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ്പി ഡി സുനിൽകുമാർ, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ രമ എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്.

ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാന സ്ട്രോങ് റൂം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ആറന്മുളയിലാണ്. ശബരിമലയിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഈ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്കാണ് മാറ്റാറുള്ളത്. സ്വർണക്കൊള്ളയെച്ചൊല്ലി വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരനും സംഘവും വസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നേരത്തെ മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സംഘം ആറന്മുളയിൽ എത്തിയത്.

രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിലും തൂക്കത്തിലും അമൂല്യവസ്തുക്കൾ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധനയിൽ ഉറപ്പാക്കും. കുറച്ചുകാലമായി ആറന്മുളയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നില്ല. പരിശോധനയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം. ഈ പരിശോധന നാളെയും തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശബരിമലയിൽ ഭക്തർ വിലപിടിപ്പുള്ള കാണിക്കകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, അവ മഹസർ എഴുതി ഏഴു ദിവസത്തിനകം സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ചട്ടം. ഈ വിഷയങ്ങളും പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരൻ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിശദമായ കണക്കെടുപ്പിനായി അമൂല്യവസ്തുക്കൾ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.

ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

ഹൈക്കോടതിയുടെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരൻ, പ്രധാന സ്ട്രോങ് റൂമിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ വി, കെവി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സമാന വിഷയങ്ങളിലുള്ള മുൻപരിചയം പരിഗണിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരനെ ഈ ചുമതലക്കായി ശിപാർശ ചെയ്തത്. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പ് പാളികളുടെ ഭാരത്തിൽ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്‌ഐടി) അന്വേഷണത്തിനും ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഈ കേസിൽ എസ്‌ഐടി ഇതുവരെ രണ്ടു കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം പൂശൽ ജോലിയുടെ സ്പോൺസറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുൻ ശബരിമല അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായ ബി മുരാരി ബാബു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.

