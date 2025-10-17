ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി, ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും
ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനം, ശബരിമല, ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും തെളിവുകളും നിരത്തി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയതായാണ് വിവരം.
Published : October 17, 2025 at 9:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപാളി കേസിൽ സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെ നീണ്ട് നിന്നിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടുവിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ്പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം, കിളിമാനൂർ, പുളിമാത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനം, ശബരിമല, ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും തെളിവുകളും നിരത്തി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയതായാണ് വിവരം. ഇയാളെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പത്തനംതിട്ട റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കായുള്ള കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും. ഇതിന് ശേഷം മുരാരി ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വര്ണമോഷണം കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണമോഷണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളായിരുന്നു രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. രണ്ട് കേസിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി.
ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വര്ണമോഷണത്തില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പുറമേ ഒന്പത് പേരെയും പൊലീസ് പ്രതിചേര്ത്തിരുന്നു. ആദ്യം ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ സ്വർണപ്പാളികകൾ 2019ൽ ഇളക്കിയെടുത്ത് സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയി. പിന്നാലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുത്തു. ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലെയും സ്പോൺസറാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി.
ഇത്തരത്തിൽ പാളികളും ശിൽപങ്ങളും ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ സഹായിച്ചതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്നും ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം. കാണാതായ സ്വർണം എവിടേക്കു പോയി എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയോളം സ്വർണം കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
