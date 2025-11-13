ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതി,ആ മാസം 17ന് പരിശോധന
ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും വശങ്ങളിലെ തൂണുകളിലെയും പ്ലേറ്റുകളുടെ ഭാരം അളക്കാനും സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും ഗുണനിലവാരവും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സ്വർണ പാളികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
Published : November 13, 2025 at 11:29 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകി. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ, കെ. വി. ജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് നവംബർ 17-ന് പരിശോധനകൾ നടത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുവാദം അനുവാദം നൽകിയത്.
2019-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വർണനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണയിക്കുന്നതിനായി ദ്വാരപാലകവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഈ മാസം ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും വശങ്ങളിലെ തൂണുകളിലെയും പ്ലേറ്റുകളുടെ ഭാരം അളക്കാനും സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും ഗുണനിലവാരവും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സ്വർണ പാളികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
കൂടാതെ, പ്ലേറ്റുകളുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം അളക്കാനും ദ്വാരപാലക പ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്നും വാതിൽ കട്ടിളകളിൽ നിന്നും ചെമ്പിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി
ഈ സാമ്പിളുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്, മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ, നവംബർ 15-ന് മുൻപ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം അന്വേഷണ സംഘം തേടിയപ്പോൾ, ക്ഷേത്ര ആചാരപ്രകാരം ശ്രീകോവിലിന് സമീപം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ദേവാനുജ്ഞ തേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് പരിശോധനകൾ നവംബർ 17-ലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നവംബർ 17-ന് ദേവാനുജ്ഞ ലഭിച്ച ശേഷം ഉച്ച പൂജയ്ക്കും നട അടച്ചതിനും ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ നാലാം പ്രതി എസ്. ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് തള്ളിയിരുന്നു. ജയശ്രീ ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് തിരുത്തിയെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.
ദ്വാരപാലക പാളി സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ നാലാം പ്രതിയാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ. ദ്വാരപാലക സ്വർണപാളികൾ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്ക്ക് കൊടുത്തു വിടാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിട്ട്സിൽ ഇവർ തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തൽ.
ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലേത് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളികൾ ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അത് മറച്ചു വച്ച്, മിനുട്ട്സിൽ ചെമ്പു പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തു വിടണം എന്നാണ് ജയശ്രീ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജയശ്രീ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.
ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ അന്വേഷണ സംഘം ഇവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം. തിരുവല്ല സ്വദേശിനിയായ ഇവർ നിലവില് കാക്കാനാടാണ് താമസിക്കുന്നത്.
