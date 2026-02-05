കുറ്റപത്രം വൈകി; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം
കട്ടളപ്പാളി കേസിൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനാലാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇനി ഇഡിയും ചോദ്യം ചെയ്യും.
Published : February 5, 2026 at 11:46 AM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും ഒന്നാം പ്രതിയുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കട്ടളപ്പാളി കേസിൽ തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നുള്ള സ്വാഭാവിക ജാമ്യമാണ് (Statutory Bail) കോടതി നൽകിയത്. ഇതോടെ മാസങ്ങളായി നീണ്ട ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പുറത്തിറങ്ങും.
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചിട്ടും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇടക്കാല കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും കട്ടളപ്പാളി കേസിലുമായിരുന്നു പോറ്റിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായിരുന്നത്. ദ്വാരപാലക കേസിൽ 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് ജനുവരി 21ന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കട്ടളപ്പാളി കേസിൽ റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാലാണ് ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വന്നത്. കേസ് പരിഗണിച്ച ഉടനെ തന്നെ ജഡ്ജി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്വാഭാവിക ജാമ്യം പ്രതിയുടെ അവകാശമാണെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം പരിഗണിച്ച് കർശനമായ ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. കൂടാതെ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ 12 പേരിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. മുരാരി ബാബു, ശ്രീകുമാർ, സുദീഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബർ 16ന് തിരുവനന്തപുരം പുളിമാത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക പാളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റാന്നിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
മുൻപ് പലതവണ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി അടക്കം ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രതി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കേസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയായിട്ടാണ് പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത്. ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കാത്ത് ഇനി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നടപടികളുണ്ടാകും. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇഡി പോറ്റിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഉടൻ സമൻസ് അയക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
