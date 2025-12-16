ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച: കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രേഖകളില്ല, വാമൊഴി മാത്രമെന്ന് സര്ക്കാര്, വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി
എറണാകുളം: ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെന്ന് സാധൂകരിക്കുന്ന കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹൈക്കോടതിയില് ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ, തെളിവായി മൊഴികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന സർക്കാർ വാദത്തെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കേസിൽ രേഖകളുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഉടമയുടെ വാമൊഴി മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, വാമൊഴി മാത്രമേ തെളിവായി ഉള്ളോ എന്നും കട്ടിളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഥാർഥത്തിൽ സ്വർണപ്പാളികളായിരുന്നോ എന്നത് കേസിൽ നിർണായകമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെന്നതിന് രേഖകളില്ലെന്ന പ്രതിഭാഗം എൻ. വാസുവിന്റെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത്. താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന വാസുവിന്റെ വാദത്തിന്, കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വിചാരണക്കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഹൈക്കോടതി മറുപടി നൽകി. 2019 കാലയളവിൽ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ കട്ടിളപ്പാളി ഊരിമാറ്റിയപ്പോൾ, അത് 'ചെമ്പ്' ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് നൽകിയെന്നാണ് എൻ. വാസുവിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം.
അന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരുന്ന മുരാരി ബാബുവാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച മഹസർ തയാറാക്കിയത്. സ്വർണക്കവർച്ച മറച്ചുവെക്കാൻ രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. സംഭവത്തിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായ എൻ. വാസുവിന്റെയും മുരാരി ബാബുവിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി.
2019-ൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണറായിരിക്കെ എൻ. വാസു എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ ശ്രീകോവിൽ കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഊരിമാറ്റിയപ്പോൾ അത് 'ചെമ്പ്' ആണെന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ കമ്മീഷണറായിരുന്ന വാസു 2019 മാർച്ച് 19-ന് നിർദേശം നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ നിർദേശം നൽകി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, മാർച്ച് 31-ന് അദ്ദേഹം കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു.
കമ്മീഷണർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ എൻ. വാസു പിന്നീട് എ. പത്മകുമാറിന് ശേഷം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റു. ഇക്കാലയളവിലാണ് സ്വർണം പൂശൽ ജോലികൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അയച്ച വിവാദ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
സ്വർണം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും അത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കട്ടെയെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സന്ദേശം. എന്നാൽ, ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതല്ലാതെ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന വാസുവിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
