ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദം: വി ഡി സതീശന്റെ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കടംകപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഹർജി തള്ളി
സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദത്തിൽ സതീശൻ തനിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കടകംപള്ളി നൽകിയ ഉപഹർജി തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത്
Published : June 10, 2026 at 8:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ കോടതി വാർത്തകളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളി. എന്നാൽ അപകീർത്തി കേസ് നടപടികൾ കോടതിയിൽ തുടരും. കോടതി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നത് തടയണമെന്ന ഉപഹർജിയിലാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ തനിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കടകംപള്ളി നൽകിയ ഉപഹർജി തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ കോടതി നടപടികൾ സഹിതം വി ഡി സതീശൻ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നും അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തടയണമെന്നുമായിരുന്നു ഉപ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ ഇതേ മാധ്യമ നിയന്ത്രണം കടകംപള്ളി പറയുന്നതും തടയണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ ഹർജി അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു. കൈരളി, ദേശാഭിമാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ വക്രീകരിച്ച് നൽകി തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് തടയണമെന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ നൽകിയ ഉപഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
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പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും ശബരമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയ വി ഡി സതീശൻ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും, സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രിയും സി പി എം നേതാവുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ മാനനഷ്ടക്കേസിലാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം.
സംഭവമിങ്ങനെ...
വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സമയത്താണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രിയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സ്വർണ മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി കടകംപള്ളിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഏത് കോടീശ്വരനാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ വിറ്റതെന്ന് കടകംപള്ളിക്ക് അറിയാമെന്നുമായിരുന്നു സതീശൻ്റെ ആരോപണം.
2016 മുതൽ 2021 വരെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്നും ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കടകംപള്ളിക്കുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിവാദമായ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചതെന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റും കേസിലെ പ്രതിയുമായ എ. പത്മകുമാറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 'ശബരിമല സ്വർണ്ണ മോഷണക്കേസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കടകംപള്ളിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന' പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്നാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ വിശദീകരണം.
ഇത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപമല്ലെന്നും വസ്തുതകൾ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരിന് ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അവകാശവുമില്ല എന്നായിരുന്നു കടകംപള്ളിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.
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