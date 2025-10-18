സ്വര്ണപ്പാളി കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ബെംഗളൂരുവില് എത്തിക്കും
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ഉടന് ബെംഗളൂരുവില് എത്തിക്കും. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. കേസില് കൂടുതല് അറസ്റ്റിന് സാധ്യത.
Published : October 18, 2025 at 9:46 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ഉടന് ബെംഗളൂരുവില് എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. നിലവില് ഇയാള് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റ കസ്റ്റഡിയില് തുടരുകയാണ്. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതോടെ കേസില് കൂടുതല് പേരുടെ അറസ്റ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ശബരിമലയില് നിന്നും കൊണ്ടുപോയ സ്വര്ണം എന്താണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയില് നിന്നും ചോദിച്ചറിയുക. മാത്രല്ല സ്വര്ണം കൊണ്ടുപോകാന് മറ്റാരുടെയൊക്കെ സഹായം ലഭിച്ചൂവെന്നതും സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചറിയും.
ബെംഗളൂരുവിന് പുറമെ പ്രതിയെ ഹൈദരാബാദില് എത്തിച്ചും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ഇതിലൂടെ കൂടുതല് അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന 9 പേരെയാണ് നിലവില് കേസില് പ്രതി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില് മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ.പത്മകാര് അടക്കമുള്ളവരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും.
സ്വര്ണപ്പാളി കൊണ്ടുപ്പോകാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും സഹായ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി മൊഴി നല്കിയിരുന്നു.
ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബര് 17) ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്. പ്രതിയെ റാന്നി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 14 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെയും കട്ടിളപ്പടിയിലെയും സ്വര്ണം മോഷണം പോയ കേസുകളില് പ്രതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 17) പുലര്ച്ചെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നാലെ നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനക്ക് ശേഷമാണ് ഇയാളെ റാന്നി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയത്. കോടതിയില് നിന്നും പുറത്ത് എത്തിയ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തന്നെ കുടുക്കിയവര് നിയമത്തിന് മുന്നില് വരുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അത് കണ്ടെത്തുമെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞു.
ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികള് ഇന്നലെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തിരികെ സ്ഥാപിച്ചത്. ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസില് നിന്ന് സ്വർണം പൂശി തിരികെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ആർ.ജയകൃഷ്ണനെ അറിയിക്കാതെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 7ന് ഇവ കൈമാറിയതിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 2019ലെ സ്വർണ കവർച്ച പുറത്തുവന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 21ന് തിരിച്ചെത്തിച്ച പാളികൾ സന്നിധാനത്തെ ലോക്കർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
