സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചെരിപ്പേറ്

ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഒക്ടോബർ 30 വരെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി കസ്റ്റഡിയില്‍ തുടരും.

Accused Unnikrishnan Potty In Ranni Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 2:32 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അറസ്‌റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പോറ്റിയെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്‌റ്റഡി അപേക്ഷ പരി​ഗണിച്ചത്. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിലെ ആദ്യ അറസ്‌റ്റാണിത്.

ദ്വാരപാലക ശില്‍പത്തിലെയും കട്ടിളപ്പടിയിലെയും സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന രണ്ട് കേസുകളിലും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫിസില്‍ വച്ചാണ് പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 2.30നാണ് പ്രതിയുടെ അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് പുലർച്ചയോടെ പ്രതിയെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി പത്തനംതിട്ടയിലെത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റാന്നി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 30 വരെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി കസ്റ്റഡിയില്‍ തുടരും.

പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്ന് പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി:

തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുന്നവർ കണ്ടെത്തുമെന്നും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി. റാന്നി കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പോറ്റി. ഇതിനിടെ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കോടതിക്ക്‌ പുറത്ത് പോറ്റിക്ക് നേരെ ചെരിപ്പേറുണ്ടായി. ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ചെരിപ്പ് എറിഞ്ഞത്.

ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട എആര്‍ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോറ്റിയെ കൊണ്ടുപോയത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിനും ശേഷമായിരിക്കും തിരുവനന്തുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി ബെംഗളൂരുവിലുൾപ്പെടെ അന്വേഷണ സംഘം കൊണ്ടുപോകും.

ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികള്‍ ഇന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും:

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികള്‍ ഇന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. തന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും തിരികെ സ്ഥാപിക്കുക. ചെന്നൈ സ്‌മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസില്‍ നിന്ന് സ്വർണം പൂശി തിരികെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്.

സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ആർ.ജയകൃഷ്‌ണനെ അറിയിക്കാതെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 7ന് ഇവ കൈമാറിയതിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 2019ലെ സ്വർണക്കവർച്ച പുറത്തുവന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 21ന് തിരിച്ചെത്തിച്ച പാളികൾ സന്നിധാനത്തെ ലോക്കർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്വർണം പലർക്കായി വീതിച്ചുവെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയെന്നുമുള്ള ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർണായക മൊഴിയും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം പലർക്കായി വീതിച്ചു നൽകി. പുറത്തു നിന്നും ആളുകളെ എത്തിച്ച് സ്വർണം ഉരുക്കിയെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സ്വർണം ഉരുക്കിയെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചിരുന്നതായും ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

ഇതിനിടെ ഇടപാടുകാരായിരുന്ന കൽപേഷിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കൽപേഷിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉന്നതരുണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടി സംശയിക്കുന്നത്. കൽപേഷിനെ എത്തിച്ചത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി മാത്രമല്ലെന്നും കൽപേഷിനെ കുറിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ചിലർക്കും അറിയാമെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് എസ്ഐടി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: കൽപേഷ് ബിനാമിയോ? പോറ്റിയെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് നീക്കം

