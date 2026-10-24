ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; പിഎസ് പ്രശാന്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയ അന്വേഷണം, കരാറുകാരൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചു
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബിനുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ്.
Published : October 24, 2026 at 6:28 PM IST
കൊല്ലം/പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനമാകെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്. ശബരിമലയിലെ മിൽമ നെയ്യ് വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടിൽ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തവും മറ്റും പരിശോധിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളിലേക്ക്..
പത്തനംതിട്ട മില്മ ഡയറില് നിന്ന് 2025 നവംബര് 5ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ 11,040 കിലോ നെയ്യ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയില്ല. ഇതിനിടയിൽ പരിശോധിച്ച ആറ് ബാച്ച് നെയ്യ് നിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണം നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യം എത്തി നിന്നതാകട്ടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ.
അതിനിടയിലാണ് ആദ്യ അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട് കരാറുകാരനായ എസ്എസ് ബിനു. മിക്കവരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പേര്. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാറെടുത്തത് ബിനുവാണ്. മിൽമയുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട നെയ് ലോറികൾ പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ 'ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്', 'ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ്' എന്നീ ഏജൻസികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിനായി പ്രതി 11000 ലിറ്റർ നെയ്യുടെ ഇൻവോയ്സ് വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഇവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിറ്റ ശേഷം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ നെയ്യ് മിൽമയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. തുടർന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നെയ്യ് മറിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതി ഉണ്ടാക്കി എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് പ്രതിയെ മാറ്റിയത്.
അടുത്ത ലിസ്റ്റിലുള്ളതാകട്ടെ പിഎസ് പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. നെയ്യ് ക്രമക്കേടിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉണ്ടായത്. മിൽമ നെയ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അരവണ നിർമാണത്തിനായി മിൽമ വഴി നെയ്യ് ശേഖരിച്ചതിലും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിലും ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസറുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണം നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നെയ്യ് വഴിമധ്യേ മറിച്ചുവിറ്റുവെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ഡയറിയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിമധ്യേ നെയ്യ് മാറ്റിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
നെയ്യ് എത്തിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തത് സംശയത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടി. മിൽമയ്ക്ക് കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് പിഎസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴിവിട്ട ഇടപെടൽ നടത്തിയതായും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025-2026 കാലയളവിലേക്ക് 1,65,000 ലിറ്റർ നെയ്യ് വാങ്ങാനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും മിൽമയും തമ്മിൽ കരാറുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 1,50,000 ലിറ്റർ നെയ്യ് മിൽമ ഇതിനോടകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി നെയ്യ് നൽകിയിട്ടില്ല. 5,000 ലിറ്ററിൻ്റെ 30 ബാച്ചുകളായാണ് ശബരിമലയിൽ നെയ്യെത്തിച്ചത്. ഇതിൽ ആറ് ബാച്ച് മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പരിശോധിച്ചവയെല്ലാം നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
Also Read: ശബരിമല തീര്ഥാടനം; ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു, വിലവിവരങ്ങള് അറിയാം