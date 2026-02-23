ETV Bharat / state

60% കാഴ്ചക്കുറവ്, പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുണ്ട്; ശബരിമല നെയ്യ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യം തള്ളി

നെയ്യ് വിൽപനയിൽ 21 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ. കാഴ്ചപരിമിതിയെന്ന പ്രതിയുടെ വാദം ലൈസൻസ് രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി തള്ളി.

Sabarimala ghee scam news Kerala High Court updates Sabarimala temple fraud case Vigilance probe in Kerala
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപനയിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയും സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറുമായിരുന്ന സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. തനിക്ക് 60 ശതമാനം കാഴ്ചപരിമിതിയുണ്ടെന്ന് പ്രതി വാദിച്ചെങ്കിലും ഇരുചക്രവാഹന ലൈസൻസ് നേടിയതായി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.

ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 2025-2026 ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്ത് നവംബർ 16 മുതൽ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർമാരായ മൂന്നുപേർക്കും വിവിധ കൗണ്ടറുകളിൽ നെയ്യ് വിൽപന നടത്തിയ മുപ്പത് ശാന്തിമാർക്കും എതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്ത് നെയ്യ് വിൽപനയിൽ 21,39,190 രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ പ്രകാരം വിൽക്കുന്ന 21,239 പാക്കറ്റുകളിലാണ് തിരിമറി നടത്തിയത്.

ക്രമക്കേടിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളതിനാൽ അറസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള പ്രതിയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. കൗണ്ടറുകളിൽ ആവശ്യമായ നെയ്യ് എത്തിക്കുന്നതിനും കൃത്രിമം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വിൽപനത്തുക ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രതിക്ക് ചുമതലയുണ്ടെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ സന്തോഷ് കുമാറിനെ കണ്ടെത്താൻ വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘം തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യാജ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അന്വേഷണ സംഘത്തെയും കോടതിയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഹാജരാക്കിയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകുക എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം പ്രതിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഡോക്ടറെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.

സിസിടിവി ഇല്ലാത്തത് പ്രതികൾക്ക് തുണയായി

ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് എന്ന വിശ്വാസത്തെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശാന്തിമാരും ചേർന്ന് ചൂഷണം ചെയ്തത്. നെയ്യ് വിതരണ കൗണ്ടറുകളിൽ സിസിടിവി കാമറകളുടെ നിരീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് പ്രതികൾക്ക് സഹായകമായി. കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ നെയ്യ് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റഴിക്കുകയോ വ്യാജ രസീതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള മുപ്പത് ശാന്തിമാരെയും വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നടപടിയുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ്

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഒന്നാം പ്രതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർവീസിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പഴുതടച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം. നെയ്യ് വിതരണ കൗണ്ടറുകൾ പൂർണമായും സിസിടിവി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും പാക്കറ്റുകളിൽ ബാർകോഡ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വിൽക്കുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ തത്സമയം സെൻട്രൽ സർവറിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബില്ലിങ് സംവിധാനവും ഉടൻ നടപ്പിലാക്കും.

Also Read:- 'ചികിത്സ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിനാണ്'; സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കെ സി വേണുഗോപാൽ

TAGGED:

SABARIMALA GHEE SCAM NEWS
KERALA HIGH COURT UPDATES
SABARIMALA TEMPLE FRAUD CASE
VIGILANCE PROBE IN KERALA
SABARIMALA GHEE SCAM UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.