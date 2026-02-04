ETV Bharat / state

ശബരിമല നെയ്‌ക്കൊള്ള: സുനിൽ കുമാർ പോറ്റി അറസ്റ്റിൽ; 25 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തു, കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങും

ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് വിതരണത്തിലെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു സുനിൽ കുമാർ പോറ്റി. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാതെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പ്രതിയെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ശബരിമലയിലെ ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 5:21 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് വിതരണത്തിലെ വൻ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ സുനിൽ കുമാർ പോറ്റിയാണ് പിടിയിലായത്. വിജിലൻസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ പത്തനംതിട്ട വിജിലൻസ് ഓഫിസിലാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമതൊരു പോറ്റി കൂടി നിയമനടപടിക്ക് വിധേയനാവുകയാണ്. ആടിശിഷ്ടം നെയ്ക്കൊള്ള കേസിൽ പതിമൂന്നാം പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ സുനിൽ കുമാർ. എണ്ണായിരത്തിലധികം നെയ്യ് പാക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നാല് കൗണ്ടറുകളുടെയും പൂർണമായ മേൽനോട്ട ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. അസിസ്റ്റൻ്റ് ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുപ്പത് ജീവനക്കാരുമാണ് കേസിലെ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. പല സമയങ്ങളിലായി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയവരും സുനിൽ കുമാർ പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ.

നാല് കൗണ്ടറുകൾ വഴിയാണ് ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് വിറ്റിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററോ ലെഡ്ജറോ മഹസറോ ഒന്നും തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ഗൗരവകരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾക്ക് പകരം നാല് നോട്ട്ബുക്കുകളിൽ കുറിച്ചു വച്ചിരുന്ന ചില കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് നേരിട്ടെത്തി വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. 2019ലോ 2020ലോ നടന്ന സ്വർണക്കൊള്ള പോലെയല്ല, മറിച്ച് 2025ൽ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണിതെന്ന് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ വിലയിരുത്തുന്നു.

25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വെട്ടിപ്പ്

വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇവർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ അടയ്ക്കാതെ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത്, അതായത് നവംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയത്. നെയ്യ് വിറ്റ വകയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബോർഡിലേക്ക് അടച്ചത് മൂന്ന് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തി. ഈ തുക സുനിൽ കുമാർ പോറ്റി അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ ചേർന്ന് വീതിച്ചെടുത്തു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

നൂറ് മില്ലിയുടെ പാക്കറ്റുകളാക്കിയാണ് ആടിശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽക്കുന്നത്. ഒരു പാക്കറ്റിന് നൂറ് രൂപയാണ് വില. മണ്ഡലകാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ എൺപതിനായിരത്തോളം പാക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തോളം പാക്കറ്റുകൾ വിറ്റതിൻ്റെയോ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെയോ പാക്കറ്റിൽ നിറച്ചതിൻ്റെയോ യാതൊരുവിധ കണക്കുകളും ലഭ്യമല്ല.

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ്. പരിശോധന പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 25 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നേക്കാം. ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വിജിലൻസ് കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയ സുനിൽ കുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാളെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റും ഉണ്ടായേക്കും.

