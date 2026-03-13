ശബരിമല നെയ്യ് വിൽപ്പനയിൽ കാൽക്കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; കണക്കുകൾ സ്കൂൾ ബുക്കിൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
നെയ്യിൻ്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെയും വിതരണത്തിൽ കൃത്യമായ രേഖകളില്ല. വിശദീകരണം നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനായില്ല. മുൻ മാസപൂജകളുടെ കണക്കുകൾ കൂടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദേശം.
Published : March 13, 2026 at 10:46 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി നൽകുന്ന ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക കുറവ് കണ്ടെത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഉന്നയിച്ച സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നോട്ട് ബുക്കുകളിലെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ
ശബരിമലയിലെ ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ് വിൽപനയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 25.52 ലക്ഷം രൂപയുടെ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾക്ക് പകരം വെറും നാല് സ്കൂൾ നോട്ട് ബുക്കുകളിലാണ് അധികൃതർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഈ നോട്ട് ബുക്കുകളിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിറയെ വെട്ടലുകളും തിരുത്തലുകളുമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ, ബുക്കുകളിലെ കണക്കുകൾ പലതും ഒട്ടും വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തികച്ചും അവ്യക്തമായ നിലയിലാണെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തരുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പുലർത്തേണ്ട യാതൊരുവിധ സൂക്ഷ്മതയോ സുതാര്യതയോ ഈ സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്.
അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ
വിൽപനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വൻ വീഴ്ചയാണ് ദേവസ്വം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെയ്യ് ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലോ, പിന്നീട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലോ എത്ര അളവ് നെയ്യ് ഉണ്ടെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ യാതൊരു രേഖകളിലും അധികൃതർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നെയ്യ് വിൽപന നടത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുടെ കണക്കുകളിലും വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പൗച്ചുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് റോളുകളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് റോളുകൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെയും പിന്നീട് പൗച്ചുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെയും കണക്കുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവുമില്ല. കണക്കുകളിലെ ഈ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം
ഓഡിറ്റിങ് സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഈ വീഴ്ചകളും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരോട് ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനോ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ ഒട്ടും തയാറായില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു തുകയുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാത്ത ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഈ നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്.
ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പൂർണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കോടതി കർശനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പിന്നാലെ, ശബരിമലയിലെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ കൂടി കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കോടതി പുതിയ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശബരിമലയിൽ നടന്ന മാസപൂജകളുടെ മുഴുവൻ കണക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ നിർദേശം. ഈ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തോട് നിർദേശിച്ചു.
Also Read:- ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ 13: യാത്രകൾ പോലും മാറ്റിവെച്ച് വിദേശികൾ, അക്കത്തിന് പിന്നിലെ ഭയത്തിന് കാരണങ്ങളിതാ