ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; അറസ്റ്റിലായ എസ്എസ് ബിനു വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
2025–26 മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മിൽമ നെയ്യ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തിച്ച് മറിച്ച് വിറ്റതായാണ് കേസ്.
Published : October 29, 2026 at 7:11 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മിൽമ നെയ് ക്രമക്കേടിൽ അറസ്റ്റിലായ കരാറുകാരൻ എസ്എസ് ബിനുവിനെ വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുമാണ് വിജിലൻസ് സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾക്കും സാധ്യത.
2025–26 മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മിൽമ നെയ്യ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തിച്ച് മറിച്ച് വിറ്റതായാണ് കേസ്. പകരം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാരനായ ബിനുവിനെയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട മിൽമ ഡയറിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ശേഖരിച്ച നെയ്യുമായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോയ ലോറികൾ ഇയാൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതായും വ്യാജ ഇൻവോയിസുകളും വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളിൽ കൃത്രിമവും നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തി.
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ക്രമക്കേടിലൂടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി. റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച വിജിലൻസ് കോടതി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചു. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇന്ന്
ശബരിമല മണ്ഡല മകര വിളക്ക് തീര്ഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. ദര്ശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകള് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക. മാത്രമല്ല സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെര്ച്വല് ക്യൂവിലൂടെ 66,000 പേര്ക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 14,000 പേര്ക്കും ദര്ശനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും. അതേസമയം പമ്പയില് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നിലനില്ക്കവേയാണ് ഈ തീരുമാനം.
വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് സൗജന്യമാണ്. ഭക്തര്ക്ക് താത്പര്യം അനുസരിച്ച് 5 രൂപ മുതലുള്ള തുക പില്ഗ്രിം റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനയായും നല്കാം. ശുചിത്വ പരിപാലന ആവശ്യത്തിനായി ജനറല് ഫണ്ടിലേക്കും സംഭാവന നല്കാന് സൗകര്യമുണ്ട്. എന്നാല് ഇതും നിര്ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല.
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