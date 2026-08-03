'ക്രമക്കേടിൽ പങ്കില്ല': ശബരിമല നെയ്യ് തിരിമറി കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മിൽമ
ശബരിമലയിലേക്ക് മിൽമ നൽകിയ നെയ്യ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ കൃത്രിമത്വവും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കെഎസ് മണി.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 6:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന് വന്ന ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മിൽമ ചെയർമാൻ കെ എസ് മണി. ശബരിമലയിലേക്ക് മിൽമ നൽകിയ നെയ്യ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ കൃത്രിമത്വവും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കെ എസ് മണി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'നിലവിലെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു ക്രമക്കേടും നടന്നട്ടില്ല. സഹകരണ സ്ഥാപനം വിതരണം ചെയ്ത നെയ്യിൽ ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും കത്തുകൾ അയച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി കരാറിലെത്തിയത്. അതുപോലെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടട്ടില്ലെന്നും കെഎസ് മണി പറഞ്ഞു'.
ശബരിമലയിലേക്ക് മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ വിതരണം ചെയ്ത് നെയ്യ് മറിച്ചുവിറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽമ ബ്രാൻ്റിന് നേരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ലിറ്റര് മായം കലര്ന്ന നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തതിന് പിന്നില് മില്മ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് പ്രാഥമിക വിജലൻസ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി മിൽമ ചെയർമാൻ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്.
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പത്തനംതിട്ട മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത്. എന്നാൽ, വിതരണം ചെയ്ത നെയ്യിന് ഗുണനിലവാരക്കുറവുള്ളതായി ദേവസ്വം ബോർഡോ മന്ത്രിയോ ഇതുവരെ മിൽമയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെഎസ് മണി പറഞ്ഞു. മിൽമയുടെ നെയ്യ് വേണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉത്തരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുവനന്തപുരത്തെയോ പത്തനംതിട്ടയിലെയോ മിൽമ യൂണിറ്റുകളെയാണ് അറിയിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. മിൽമയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കെഎസ് മണി ചോദിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ലാബിലും പമ്പയിലുമായി രണ്ടുതവണ വീതം കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നെയ്യ് വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത് വ്യാജ നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണവുമായി മിൽമ പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും കെഎസ് മണി പറഞ്ഞു.
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