ഫോൺവിളികൾ കുരുക്കാകും; ശബരിമല കൊടിമര സ്വർണക്കേസിൽ നിർണായക നീക്കം, ഗൂഢാലോചന തേടി എസ്ഐടി
ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാമ്പിളുകൾ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. കരാറിലെ അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നു.
Published : February 19, 2026 at 12:58 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല കൊടിമര സ്വർണക്കവർച്ച കേസിലെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. കേസിൽ ഡിവൈഎസ്പി തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചതായും സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതികളുടെ ഫോൺവിളി വിശദാംശങ്ങളും ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളും കൈമാറാനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കോൾ വിവരങ്ങളും നിർണായകമാണ്. കരാറുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിലേറെയാണ് നടപടികൾ നീണ്ടത്. പ്രത്യേക സംഘത്തിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ടെത്തിയാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതി ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഉന്നതതലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് കോടതി നേരിട്ട് അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത്.
സ്വർണപ്പാളി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാമതും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തെ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ (വിഎസ്എസ്സി) പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫലങ്ങളിൽ അവ്യക്തതകൾ നീങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാമതും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. പുതിയ സാമ്പിളുകൾ ഐഐടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ലാബുകളിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് സാധ്യത.
2017ലാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതിയ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച സ്വർണപ്പാളികളിൽ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട അളവിൽ സ്വർണമില്ലെന്നും ചെമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണെന്നും കാണിച്ച് ഭക്തരും വിവിധ സംഘടനകളും നൽകിയ പരാതികളാണ് കേസിന് ആധാരം. ശബരിമലയിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ച കൊടിമരത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവിലുണ്ടായ കുറവും അതീവ ഗൗരവകരമായാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
കൊടിമര നിർമാണത്തിനായി ഭക്തരിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ച സ്വർണം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചോ എന്നതും നിർമാണ കരാർ നൽകിയതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതും വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. സ്വർണപ്പാളികൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ പണിക്കാരെ ഒഴിവാക്കി വേണ്ടത്ര മുൻപരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് കരാർ നൽകിയതിലൂടെ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ശബരിമലയുടെ വിശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സമയബന്ധിതമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
