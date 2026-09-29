ശബരിമലയിൽ വെടിവഴിപാട് വേണ്ട എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് തന്ത്രി
ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം കാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് , ശബരിമല വെടിവഴിപാട് ആശയക്കുഴപ്പത്തില്
Published : September 29, 2026 at 12:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ വെടിവഴിപാട് വേണ്ട എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനര് ഇടിവി ഭാരത് നോട് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തന്ത്രി.
രണ്ടു മാസം മുൻപ് വെടി വഴിപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭിപ്രായം ആ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ വെടി വഴിപാട് താന്ത്രിക വിധികളിൽ ഉള്ളതല്ലെന്നും ആചാരമാണെന്നും ശബരിമലയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ബോർഡിന് ഇതുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നുമാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും മഹേഷ് മോഹനര് പറഞ്ഞു. ശബരിമല വെടിവഴിപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക രേഖകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. താന്ത്രിക വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടു തന്നെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമലയിലെ വെടിവഴിപാട് ഒരു നിയമമല്ലെന്നും അത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭക്തജങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള നടപടികൾ ആകണം ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ വിളയിൽ ഇടിവി ഭാരത് നോട് പറഞ്ഞു.
ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി വേണം പതിനെട്ടാം പടി കയറാൻ എന്നതും നിശ്ചിത പ്രായ പരിധിയിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറരുത് എന്നതും നിയമം ആണെന്നും നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ വെടി വഴിപാട് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗം ആണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഇഷ്ട വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നായ വെടിവഴിപാട് ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. വെടിവഴിപാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നുള്ള തന്ത്രിയുടെ കത്തും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിൽ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (ഐബി)യുടെ റിപ്പോർട്ടും വനം വകുപ്പിൻ്റെ എതിർപ്പുമെല്ലാം പ്രതികൂലമായി ആയി നിൽക്കുകയാണ്.
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ കുത്തക ലേല ടെൻഡറിൽ നിന്ന് വെടിവഴിപാട് ഒഴിവാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെയാണ് വെടി വഴിപാട് കാര്യത്തിൽ ഭക്തർക്കിടയിൽ ആശയകുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ, വന്യജീവി സംരക്ഷണം, ആചാരപരമായ വശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേസമയം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വെടി വഴിപാട് ഒഴിവാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവിതാം കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ രാജു ഇടിവി ഭാരത് നോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ സുരക്ഷ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വെടി വഴിപാട് തുടരാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ഈ ആഴ്ച ചർച്ച നടത്തുമെന്നും തിരുവിതാം കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ രാജു പറഞ്ഞു. തിരുവിതാം കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് വെടി വഴിപാട് കരാറുകാരെ ഏല്പ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു നടപടികൾ. എന്നാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി
ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ മുഖേന വെടിവഴിപാടിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്നും കെ രാജു വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമല സന്നിധാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിനുള്ളിലാണ്. വെടിവഴിപാട് കാരണമുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ശബ്ദം വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ശല്യമാകുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വനം വകുപ്പ് ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.
ആറ് മാസം മുമ്പ് രണ്ട് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നിധാനത്തെ വെടിമരുന്ന് സംഭരണശാലകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, തീർഥാടകർ കടന്നുപോകുന്ന വഴികൾക്ക് സമീപമുള്ള സുരക്ഷാ അകലം ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിചിരിന്നു.
നിലവിലെ രീതിയിൽ 'വെടിവഴിപാട്' തുടരുന്നത് 1884 ലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട്, 2008 ലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് റൂൾസ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നിർബന്ധിത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഐ. ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തലിൽ വ്യക്തമാക്കി യിരുന്നു. നിയമപരമായ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വെടിമരുന്ന് സംഭരണശാലകളും ജനക്കൂട്ടവും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ സന്നിധാനത്തെ വൻ ജനത്തിരക്കിനിടയിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുക പ്രായോഗികമായി അസാധ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മാളികപ്പുറത്ത് വെടിമരുന്നിനു തീ പിടിച്ചു രണ്ട് പേർ മരിച്ച കാര്യവും ഐ. ബിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടി കാട്ടിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ താന്ത്രികവിധികളിലോ പൂജാക്രമങ്ങളിലോ വെടിവഴിപാടിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും ഭക്തരുടെ നേര്ച്ചയായി കാലക്രമത്തില് വന്നുചേര്ന്ന ഒന്ന മാത്രമാണിതെന്നും മഹേഷ് മോഹനര് തന്ത്രിയായിരിക്കെ നല്കിയ കത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വെടി വഴിപാട് വേണ്ട എന്ന നിലപാട് തന്ത്രി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം.
ശബരിമലയിൽ വെടി വഴിപാട് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ട്?എന്നത് ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന നിർദേശമാണ് കത്തിലൂടെ തന്ത്രി അറിയിച്ചത് എന്നുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 500 കിലോ വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചെന്നൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് കൺട്രോളറുടെ അനുമതിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉള്ളത്. കൂടാതെ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ലൈസന്സും ഇതിനായി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ലൈസൻസിനും കാലാവധിയുണ്ട്.
ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ മുഖേന വെടിവഴിപാടിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന തരത്തിലേക്ക് നടപടി ക്രമങ്ങൾ മാറ്റാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് വിവരം. ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തും.അടുത്ത ആഴ്ച ചേരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും. തീര്ഥാടകര് സാധാരണയായി എത്താറില്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശത്താണ് വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
കൂടാതെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും നിരന്തരം പരിശോധനകള് നടത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നുമുണ്ട്. മുമ്പ് പാറമടകളില് അനധികൃത വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താനെത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംഘവും ഇവിടെ സന്ദര്ശനം നടത്തി കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.
ഐതീഹ്യം
ചീരപ്പൻചിറ കുടുംബത്തിനായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ വെടിവഴിപാട് അവകാശം. അയ്യപ്പൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആയോധന കലകൾ (കളരി)പഠിക്കാനെത്തിയ പുരാതന ഈഴവ കുടുംബമാണ് മുഹമ്മയിലെ ചീരപ്പൻ ചിറ കളരി എന്നാണ് അയ്യപ്പ കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള ഐതീഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അയ്യപ്പൻ്റെ ഐതീഹ്യ കഥകളിൽ ചീരപ്പൻ ചിറ കളരിയും ഉണ്ട്. ചീരപ്പൻ ചിറ കളരി ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ചീരപ്പൻ ചിറ തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവരായിരുന്ന രപ്പൻ പണിക്കരാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ കളരി ഗുരുവെന്നും വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു. അയ്യപ്പൻ ആയോധന കല പഠിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കളരിയും ഉടവാളുമെല്ലാം ഇന്നും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അയ്യപ്പൻ ഇവിടെ കളരി പഠിക്കാൻ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മ എന്ന ഐതീഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തി ദർശനം നടത്താറുണ്ട്. ആരോഗ്യം, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം, ആഗ്രഹ സാഫല്യം എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ വെടി വഴിപാട് നടത്തി വരുന്നത് എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അയ്യപ്പ ഭഗവാൻ കേട്ടു എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായും അയ്യപ്പ ഭക്തർ വെടിവഴിപാട് നടത്തുന്നു എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്.
എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചീരപ്പൻചിറ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന വെടിവഴിപാട് അവകാശം ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെടി വഴിപാട് വിഷയത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ഐതീഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീരപ്പൻ ചിറ തറവാടുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നേക്കും.
Also Read:കഞ്ചിക്കോട്ടും നാദാപുരത്തും കാട്ടാന ഭീതി; വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ ഉപദേശക സമിതി