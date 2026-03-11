സന്നിധാനത്തെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയത് കോടികൾ; ശബരിമലയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പണമിടപാടുകൾ പുറത്ത്
ഹൈക്കോടതിയിലാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും ശാന്തിമാരുമാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകാനും കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം.
Published : March 11, 2026 at 8:08 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്ത് സന്നിധാനത്തെ ബാങ്കുകളിലും പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലുമായി കോടികളുടെ അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട്. ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പുറമെ സന്നിധാനത്തെ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകാത്ത വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടലുമുണ്ടായി.
കോടികളുടെ നിക്ഷേപം
2025ലെ മണ്ഡലമാസ തീർഥാടന കാലമായ നവംബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് വൻതോതിലുള്ള പണമിടപാടുകൾ നടന്നത്. സന്നിധാനത്തെ എസ്ബിഐ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ശാഖകളിലൂടെയും പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലൂടെയുമാണ് കോടികൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത്. എസ്ബിഐ സന്നിധാനം ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന 1667 ഇടപാടുകളിലൂടെ എട്ടു കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ ശാഖയിൽ 942 ഇടപാടുകൾ വഴി പതിനൊന്നര കോടിയോളം രൂപയും നിക്ഷേപമായി എത്തി. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ദിവസവേതനക്കാർ, ശാന്തിമാർ, കീഴ്ശാന്തിമാർ, സന്നിധാനത്തെ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരാണ് ഈ തുക നിക്ഷേപിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇതിന് പുറമെ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിക്ക് ദക്ഷിണയായി ലഭിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറര ലക്ഷം രൂപയും ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും തട്ടിപ്പും
ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന പൂജാസാധനങ്ങളിലെ നാണയങ്ങളും നോട്ടുകളും ചില ജീവനക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാണിക്ക വഞ്ചി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വീഴുന്ന പണവും ചിലർ കൈക്കലാക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ ഭക്തരെ സഹായിച്ചതിന് പ്രതിഫലമായി പണം വാങ്ങുന്നതായും ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ചിലർ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിയതായും ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭണ്ഡാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പോക്കറ്റില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകണമെന്ന കർശന നിർദേശം പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സിസിടിവി കാമറകളുടെ നിരീക്ഷണം കർശനമായിരുന്നിട്ടും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലെ വൻ വീഴ്ചയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ വീഴ്ചകൾ തടയുന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും മേൽനോട്ട സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ദുരൂഹമായി ബാങ്കുകളുടെ മൗനം
രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന കാണിക്കപ്പണവും ദക്ഷിണയും ജീവനക്കാരുടെ പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിവസവേതനക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്രയധികം പണം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ബാങ്ക് അധികൃതർ അത് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നത് ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ലക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് പലരും യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെയാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണോ സന്നിധാനത്തെ ബാങ്കുകൾ ഈ പണം സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിലും വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്.
കർശന നിലപാടുമായി ഹൈക്കോടതി
ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലിയായി കൊടുക്കേണ്ട തുക കൃത്യമായി നൽകാത്തത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമലയിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ വേതനം നൽകാത്തത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. ഇടനിലക്കാരായ കരാറുകാരാണ് പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്ന തുക മുഴുവനായും ഇവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന വ്യാപകമായ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. കുടിശ്ശികയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറണമെന്നും ഇതിന് ബോർഡ് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയ തുക സംബന്ധിച്ചും കുടിശ്ശികത്തുക സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ശിപാർശകളും തുടർനടപടികളും
സത്യസന്ധരായ ഭൂരിഭാഗം ദേവസ്വം ജീവനക്കാർക്കും വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. വരും വർഷങ്ങളിൽ ശബരിമല തീർഥാടനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. സന്നിധാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ താത്കാലിക, സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെയും പശ്ചാത്തല പരിശോധന കർശനമാക്കുക, ഡ്യൂട്ടി സമയത്തെ ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിക്കുക, പണമിടപാടുകൾ പരമാവധി ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നത്. കാണിക്ക എണ്ണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള കാമറകളും സെൻസറുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്.
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടിൽ കേവലം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല, ഉന്നതർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കി ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട്. കോടതിയുടെ തുടർ ഇടപെടലുകളും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടികളും ശബരിമല തീർഥാടന നടത്തിപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
