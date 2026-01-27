'കാശൊക്കെ എവിടെ നിന്നുവരുന്നു എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു'; ആന്റോ ആൻ്റണിക്കെതിരെ കെപി ഉദയഭാനു
ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്റോ ആൻ്റണി എംപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിപിഎം നേതാവ് കെപി ഉദയഭാനു.
Published : January 27, 2026 at 3:41 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കെപി ഉദയഭാനു. തന്ത്രി ബാങ്കിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയ രണ്ടര കോടി കാണാനില്ല, ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ആന്റോ ആന്റണി രണ്ടര കോടി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉദയഭാനുവിൻ്റെ ആരോപണം.
"ശബരിമല തന്ത്രി രണ്ടരക്കോടി രൂപ തിരുവല്ലയിലെ നെടുംപറമ്പ് ഫിനാന്സ് എന്ന സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ നെടുംപറമ്പ് ഫിനാന്സിൽ നിന്നും ആൻ്റോ ആൻ്റണി രണ്ടരക്കോടി രൂപ എടുത്തതായി നാട്ടില് പൊതുവേ അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന്" സിപിഎം അംഗവും മുൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെപി ഉദയഭാനു ആരോപിച്ചു.
'കാശൊക്കെ എവിടെ നിന്നുവരുന്നു എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു വസ്തുതകൾ മറനീക്കി പുറത്തുവരട്ടെ' എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചു. തിരുവല്ല നെടുംപറമ്പ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബരിമല തന്ത്രി രാജീവരരുടെയും ആന്റോ ആന്റണി എംപിയുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ദുരൂഹതകളുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ എസ്ഐടി സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഉദയഭാനു ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തന്ത്രി രാജീവരരും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും തമ്മില് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നിലവിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് തന്ത്രിയുടെ പേരില് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില് കോടികൾ നിക്ഷേപിച്ചതായി വിവരം അറിയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴും പണം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നവർ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് സമര രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും തന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയൊന്നും നല്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി.
തന്ത്രി നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന കാര്യത്തില് അടക്കം നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് എസ്ഐടി ശേഖരിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. ഇതിനിടെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം തകര്ന്നെങ്കിലും ഈ പണം ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപി വാങ്ങിയതായാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇതേ തുടർന്നാണ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, തന്ത്രി രാജീവരർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമായി ആൻ്റോ ആൻ്റണിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയര്ന്ന് നിർക്കുന്നത്. ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ദുരൂഹമായ ഈ പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് കെപി ഉദയഭാനു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
