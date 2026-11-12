ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകള്ക്ക് ശബരിമലയിൽ കയറാനാകുമോ? വിശ്വാസവും നിയമവും പറയുന്നതെന്ത്?
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്ക് അയ്യപ്പദർശനം സാധ്യമാണോ? ആചാരസംരക്ഷണവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള ഈ പുതിയ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഹൈക്കോടതി വേദിയാകുമ്പോള് നിയമവും വിശ്വാസവുമെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം...Sabarimala transgender entry rules
Published : November 12, 2026 at 1:05 PM IST
എറണാകുളം: ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ സായൂജ്യം തേടിയെത്തുന്ന ശബരിമല, വീണ്ടുമൊരു നിർണായക നിയമപോരാട്ടത്തിന് വേദിയാവുകയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന സന്നിധാനത്ത്, ഇത്തവണ ചർച്ചയാകുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാരുടെ ദർശനാനുമതിയാണ്.
10-നും 50-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശന നിയന്ത്രണമുള്ള ശബരിമലയിൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുമോ? ഈ സങ്കീർണ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ ഒരു ട്രാൻസ് വുമണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതും, നിലവില് ഇവരുടെ ശബരിമല പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ കേരള സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മറുപടി വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ് വീണ്ടും ചര്ച്ചയായത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക നിരോധനമുണ്ടോ? പ്രവേശനത്തിന് എന്തെങ്കിലും രേഖകളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ആവശ്യമുണ്ടോ? നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് നിലവിൽ സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്?
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതയുടെ ഹർജിയും ശബരിമലയിലെ പ്രവേശനവിവാദവും
തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ സത്യശ്രീ ശർമിള റഹ്മത്താലിയാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുമതി തേടി കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പമ്പയിലെത്തിയ തനിക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയാണെന്ന കാരണത്താൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ഹർജിയിലെ ആരോപണം.
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ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് ആവശ്യമായ 41 ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായാണ് താൻ എത്തിയതെന്നും ഹർജിക്കാരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ ജനുവരി 3നും ഏപ്രിൽ 15നും ശബരിമലയിൽ എത്തി ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തവണ മാത്രം പ്രവേശനം തടഞ്ഞത് വിവേചനമാണെന്നും അവർ ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദേശം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചതെന്നും എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഉത്തരവിൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള പകർപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.
സർക്കാർ നിലപാട് എന്താണ്? ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതയുടെ ഹർജിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. ശബരിമലയിലെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരപരമായ വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ശബരിമലയിലെ പ്രവേശനനിയന്ത്രണങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ നിയമവ്യക്തത സുപ്രീംകോടതിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദേവസ്വം ബോർഡിനും ക്ഷേത്രഭരണസമിതിക്കുമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ലിംഗസ്വത്വം വ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ മെഡിക്കൽ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രായം, ലിംഗം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവേശന ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്തരം രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് സർക്കാരെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ നിലപാട്
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികമോ ജൈവികമോ ആയ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് ലിംഗപരമായ സ്ഥിതി നിർണയിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ നിലപാട്. അതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വ്യക്തമായ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പ്രവേശനാനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിലപാടിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം സർക്കാരിനില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഹൈക്കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് അഡ്വ. പത്മ ലക്ഷ്മി
ശബരിമലയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും തികച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അഭിഭാഷകയും ഈ കേസില് ശര്മിളക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ. പത്മ ലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ലിംഗസ്വത്വം തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് അഡ്വ. പത്മ ലക്ഷ്മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി ആവശ്യമായ എല്ലാ മെഡിക്കൽ രേഖകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയ സമയത്തും അവരുടെ കൈവശം ഈ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ, സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കള്ളം പറയുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും പത്മ ലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു.
"ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും തികച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ്. ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശബരിമല ദർശന സമയത്തും അവരുടെ കൈയിൽ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സർക്കാരും, ബോർഡും കോടതിയിൽ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത്" എന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക കൂടിയായ പത്മ ലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ച് തെറ്റായ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. പുറത്തുവന്ന ഈ നിലപാട് തികച്ചും നിരാശാജനകവും നീതിപൂർവമല്ലാത്തതുമാണെ് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളും നിലവിലെ നിയമവും
ഇന്ത്യയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 2019ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ (അവകാശ സംരക്ഷണ) നിയമം നിലവിലുണ്ട്. തൊഴിലിടങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആരോഗ്യരംഗത്തും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളോട് യാതൊരുവിധ വിവേചനവും കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഈ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(e) പ്രകാരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതായത്, ലിംഗപരമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരാളെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയുന്നത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളും പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതിയിലെ നിയമനടപടികളും ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. 10 വയസിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും 50 വയസ് പൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾക്കും പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ദർശനം നടത്താനും അനുവാദമുണ്ട്. ഇവരെ മാളികപ്പുറം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
ആർത്തവ പ്രായപരിധിയിലുള്ള (10 മുതൽ 50 വയസ് വരെ) സ്ത്രീകൾക്ക് പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനമില്ല. ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠയായ അയ്യപ്പസ്വാമി 'നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി' ഭാവത്തിലായതിനാലാണ് ഈ ആചാരം പാലിച്ചുപോരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന് ശബരിമലയിൽ കയറാം. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കയറുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര് അറിയിക്കുന്നത്.
2018ലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ 10നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനനിയന്ത്രണം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ബെഞ്ച് വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ നടപടികളും മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും പിന്നീട് വിശാലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിലവിൽ വ്യക്തമായ അന്തിമ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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