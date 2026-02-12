ETV Bharat / state

ശബരിമല കേസ്; ജീവനക്കാരുടെ ഇടപാടുകളിലും സംശയം, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി. നടപടി സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പിന്നാലെ. താത്‌കാലിക ജീവനക്കാര്‍ അടക്കം ശമ്പളത്തേക്കാള്‍ വലിയ തുക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചതായി കണ്ടെത്തല്‍.

SABARIMALA GOLD THEFT CASE SABARIMALA UPDATES LATEST NEWS MALAYALAM SABARIMALA NEWS
Sabarimala and HC of Kerala (ETV Bharat)
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി. ശബരിമല ജീവനക്കാരുടെ പണമിടപാടുകളിലുള്ള അപാകതകൾ മൂലമാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 14 ലക്ഷത്തിലധികം പണം പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് വഴി മാത്രം കൈമാറ്റം നടന്നതായുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മണ്ഡലകാലത്ത് സന്നിധാനത്ത് ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു.

സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് കാലയളവിൽ ശബരിമലയിൽ ജോലി ചെയ്‌ത താത്കാലിക ജീവനക്കാരടക്കം ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഗുരുതര സ്വഭാവത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ശബരിമലയിലെ ജീവനക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലയളവിൽ ശബരിമലയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഇടപാടുകളിൽ സംശയകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 14 ലക്ഷത്തിലധികം തുക പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് വഴി മാത്രം കൈമാറ്റം നടന്നിരുന്നു. രണ്ട് ജീവനക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും മൂന്ന് പേർ 25,000 രൂപയിലധികവും അയച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ആരോപണ വിധേയരായ ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവർ ഹാജരായില്ല. ശബരിമലയിലെ സ്ഥിരം-താത്കാലിക ജീവനക്കാർ നിലവിൽ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണെന്നും സ്പെഷൽ കമ്മിഷണർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ സന്നിധാനത്തെ ബാങ്കുകളിലും പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസുകളിലും നടന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് വിജിലൻസ് ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മണ്ഡലകാലത്ത് സന്നിധാനത്ത് ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് മൂന്നാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

