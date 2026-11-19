ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാണും: നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി
ശബരിമലയിൽ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സജീവ് ജോസഫ് എംഎൽഎയും സമിതി അംഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 19, 2026 at 4:30 PM IST
പത്തനംതിട്ട : വർഷംതോറും കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരെത്തുന്ന ശബരിമലയെ അതീവ ഗൗരവത്തോടും പ്രാധാന്യത്തോടുമാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും, പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുകയെന്നും നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി വ്യക്തമാക്കി. സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സജീവ് ജോസഫ് എംഎൽഎ, അംഗങ്ങളായ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎല്എ, ഫൈസൽ ബാബു എംഎല്എ എന്നിവരാണ് ശബരിമലയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം നിലപാട് അറിയിച്ചത്. കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാത്ത പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമാണങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നും, അല്ലാത്ത നിലവിലെ നിർമിതികൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും സമിതി അറിയിച്ചു.
എരുമേലി വലിയതോടിന് ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ്
എരുമേലി, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകൾ തൃപ്തികരമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തി. എരുമേലിയിലെ വലിയതോടിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനായി ഒരു ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. വലിയതോട് വൃത്തിയാക്കൽ, സർവ്വേ, ആഴം കൂട്ടൽ, കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, എരുമേലിയിൽ എഫ് എസ് ടി പി പ്ലാന്റിൻ്റെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യും.
പമ്പയിൽ കുളിക്കുന്ന ഭക്തർ വസ്ത്രങ്ങൾ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഘുലേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകി ബോധവത്കരണം നടത്തും. സന്നിധാനത്തെ മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് സന്ദർശിച്ച സമിതി സ്ഥിതിഗതികൾ വിശകലനം ചെയ്തു.
ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഭക്തർ തൃപ്തർ; സർക്കാരിന് പ്രശംസ
മണ്ഡലകാലത്ത് മലചവിട്ടുന്ന ഭക്തർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടക പാതകളിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയതിലും ഭക്തർ നേരിട്ട് തൃപ്തി അറിയിച്ചതായി സമിതി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല വികസനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും എടുത്ത താത്പര്യത്തെ സമിതി പ്രശംസിച്ചു. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമായതായും, ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും സമിതി അറിയിച്ചു.
സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറുടെ നവീകരിച്ച ക്യാമ്പ് ഓഫിസ് തുറന്നു
ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്തും പ്രധാന താവളങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി മരക്കൂട്ടം, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തിലധികം യൂണിഫോം സേനാംഗങ്ങളെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കരുതൽ സേനയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.14 ഡിവൈ.എസ്.പി.മാരുടെ കീഴിലായാണ് സി.ഐ മുതൽ താഴേക്കുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം. സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. തിരക്ക് വിലയിരുത്തി അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള നിർദേശങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകിവരുന്നു. ശരംകുത്തിയിൽ 76 പേരെയും ക്യൂ കോംപ്ലക്സിൽ 118 പേരെയും മരക്കൂട്ടത്ത് 100 സേനാംഗങ്ങളെയും വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറുടെ നവീകരിച്ച ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിലവിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ ജി.ജയദേവ് തിരിതെളിച്ചാണ് നവീകരിച്ച ഓഫിസ് തുറന്ന് നൽകിയത്. വർഷങ്ങളായി സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ താമസിച്ചുവന്നിരുന്ന ഈ ഓഫിസ് കാലപ്പഴക്കം മൂലം ജീർണിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻകൈയെടുത്ത് പൈതൃകം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നവീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന വി.വി.ഗിരിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് നിലവിലെ ഈ ക്യാമ്പ് ഓഫിസിലായിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും കെട്ടിടത്തിനുണ്ട്. 1973 ലായിരുന്നു വി.വി.ഗിരിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം. സന്നിധാനത്തെ ഭക്തരുടെ സുഖകരമായ സന്ദർശനം ഉറപ്പുവരുത്താനും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള നിർണായക ദൗത്യമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ നിർവഹിച്ചുവരുന്നത്.
സന്നിധാനത്ത് നിയന്ത്രണവിധേയമായ തിരക്ക്
അതേസമയം, ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ദർശനത്തിനായി ഭക്തരുടെ നിയന്ത്രണവിധേയമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ വൻ തിരക്കിന് ശേഷം, അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശനമായ ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കാരണം ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമായി. മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ അനിയന്ത്രിതമായ ക്യൂവോ വലിയ കാത്തുനിൽപ്പോ ഇല്ലാതെ ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായ സമയക്രമവും പാലിച്ചതാണ് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ദർശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ ക്യൂ സ്ലോട്ടുകൾ ഏതാനും എണ്ണം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. മണ്ഡലകാലത്തെ മറ്റ് ഭൂരിഭാഗം ദിവസങ്ങളിലെയും വെർച്വൽ ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.
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