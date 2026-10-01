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ശബരിമല ഇ-ലേല വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; ഹെഡ് ക്ലർക്കിന് സസ്പെൻഷൻ

ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസിലെ ഹെഡ് ക്ലർക്ക് പി.ആർ റെജിമോനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 10:03 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ഇ-ലേല നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹെഡ് ക്ലർക്കിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമെ, ശബരിമല മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപക പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലെയും പമ്പയിലെയും ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കരാർ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറാനും തീരുമാനിച്ചു.

ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസിലെ ഹെഡ് ക്ലർക്ക് പി.ആർ റെജിമോനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. റെജിമോൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ടെൻഡർ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 28ന് നടത്താനിരുന്ന 110 കടമുറികളുടെ ലേലവും ടെൻഡർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തായത്. ക്രമക്കേടിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേട്: മൂന്നിടങ്ങളിൽ പരിശോധന

ശബരിമലയിലേക്ക് മിൽമയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) റെയ്ഡ് നടത്തി. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ സംഘം പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മിൽമ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷൈൻ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിലും നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹന കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായിരുന്നു റെയ്ഡ്. പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിർണായക രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു. മിൽമയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങിയതിലൂടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് കേസ്.

മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്ത്, മുൻ ബോർഡ് അംഗം അജികുമാർ, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ അന്തരിച്ച മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ പ്രതിചേർത്താണ് വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 20,000 യൂണിറ്റ് അരവണ നിർമാണത്തിനായി മിൽമയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ നെയ്യിൽ ഒരു ഭാഗം വഴിമധ്യേ മറിച്ചുവിൽക്കുകയും പകരം നിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. കരാർ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ നെയ്യും സന്നിധാനത്ത് എത്തിയില്ലെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഒരു ലിറ്റർ നെയ്യ്ക്ക് 369 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, മിൽമയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് ലിറ്ററിന് 510 രൂപയാണ് ബോർഡ് ചെലവാക്കിയത്. ഇത്തരത്തിൽ 1.65 ലക്ഷം ലിറ്റർ നെയ്യ് വാങ്ങിയതിലൂടെ 2.27 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ലേലം റദ്ദാക്കി

ശബരിമലയിലെയും പമ്പയിലെയും ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ലേലം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് റദ്ദാക്കി. ലേലം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.

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പകരം, ഉപയോഗശൂന്യമായ ലോഹ വസ്തുക്കളും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിലെ ലോഹ ഭാഗങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെടാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കമ്പനിക്ക് ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

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