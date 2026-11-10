ശബരിമല ദ്വാരപാലക കേസ്: അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം തേടി എസ്.ഐ.ടി
സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ (Kattilappali case investigation) കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു
Published : November 10, 2026 at 11:50 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ദ്വാരപാലക നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം തേടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) ഹൈക്കോടതിയിൽ. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിലടക്കം കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ കട്ടിളപ്പാളി നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയെന്നും എസ്.ഐ.ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ദേവസ്വം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ നൽകി. സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നായിരുന്നു എസ്.ഐ.ടി കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണം.
നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണം
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികൾ വൈകുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻ്റ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഇതുവരെ ചുമതലയേൽക്കാത്തതാണ് നിലവിലെ നടപടികൾ വൈകാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി നേരത്തേ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപപാളി കേസിൽ നവംബർ 25-നകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ നിർദേശം. ഈ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും സാവകാശം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രതയും വിശ്വാസികളുടെ വികാരവും കണക്കിലെടുത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചകളും പാടില്ലെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കോടതി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ ദ്വാരപാലക, കട്ടിളപ്പാളി നിർമാണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന പരാതികൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത്. ഭക്തർ നൽകുന്ന വഴിപാട് തുകകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള കാലതാമസം കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
ദേവസ്വം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുമോ അതോ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പരാതികളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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