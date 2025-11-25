ഭക്തരുടെ ദാഹമകറ്റാന് വാട്ടര് അതോറിറ്റി; ശബരിമലയില് 105 വാട്ടര് കിയോസ്കുകളൊരുക്കി
ശബരിമല തീര്ഥാടകര്ക്കായി വാട്ടര് കിയോസ്കുകള് സജ്ജം. 105 കിയോസ്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.
Published : November 25, 2025 at 2:03 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയില് തീര്ഥാടനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തര്ക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കി വാട്ടര് അതോറിറ്റി. പമ്പ മുതല് സന്നിധാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടപ്പന്തല് വരെയും നിലയ്ക്കലിലും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്ബലത്തിലാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. എംഎല്ഡി പ്രഷര് ഫില്ട്ടര് പ്ലാന്റാണ് ഇതിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൈടെക് ശുദ്ധീകരണവും വിതരണവും: ഭക്തര്ക്ക് ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പമ്പ ത്രിവേണിയില് മണിക്കൂറില് 35,000 ലിറ്റര് ഉത്പാദന ശേഷിയുള്ള 13 എംഎല്ഡി പ്രഷര് ഫില്ട്ടര് പ്ലാന്റാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള യുവി (അള്ട്രാ വയലറ്റ്) ആര്ഒ (റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്) സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജല ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത്.
പമ്പ മുതല് നടപ്പന്തല് വരെ 105 കുടിവെള്ള കിയോസ്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ രഹിതമാക്കാന് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പത്ത് ടാങ്കുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംവിധാനങ്ങള് വഴി കുടിവെള്ളം ഓരോ കിയോസ്കുകളിലും സുഗമമായി എത്തുന്നു. കിയോസ്കുകളുടെ പരിപാലനവും കൃത്യമായി അധികൃതര് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയില് മാത്രം ഇതിനായി 80 താത്കാലിക ജീവനക്കാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉന്നത ഗുണനിലവാരം: വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഉന്നത ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന് അതോറിറ്റി കര്ശന പരിശോധനകള് നടത്തുന്നുണ്ട്. പമ്പയില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള എന്എബിഎല് അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ് വഴി കൃത്യമായ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷമാണ് കിയോസ്കുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്.
നിലയ്ക്കലില് പുതിയ സംവിധാനം: പമ്പയെ ആശ്രയിക്കാതെ നിലയ്ക്കലിലെ വിതരണം ഇത്തവണ കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പമ്പയില് നിന്ന് ടാങ്കറുകളില് ജലമെത്തിച്ചാണ് വിതരണം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് സീതത്തോട്ടില് പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ഇത്തവണ നിലയ്ക്കലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്.
13 എംഎല്ഡി പ്ലാന്റാണ് ഇവിടെയും ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉള്ളത്. മണിക്കൂറില് 27,000 ലിറ്ററാണ് ശേഷി. നിലയ്ക്കലില് 88 കിയോസ്കുകള് വഴിയാണ് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രം ടാങ്കറുകള് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നടപ്പന്തലിലും സന്നിധാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും 'ശബരീ തീർഥം' പദ്ധതി വഴി ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കിയോസ്കുകൾ വഴിയാണ് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത്. ഈ സമഗ്രമായ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്.
പൊലീസിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് ചുമതലയേറ്റു: ശബരിമലയില് പൊലീസിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് ചുമതലയേറ്റു. 1543 പേരാണ് രണ്ടാം ബാച്ചിലുള്ളത്. അസി. സ്പെഷ്യല് ഓഫിസറും 10 ഡിവൈഎസ്പിമാരും 34 സിഐമാരും സംഘത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
സന്നിധാനത്തെ വലിയ നടപ്പന്തലില് നടന്ന ചടങ്ങില് സ്പെഷല് ഓഫിസര് എംഎല് സുനില് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വേണ്ട മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കി. ഭക്തര്ക്ക് പരമാവധി സഹായം ഉറപ്പാക്കാന് ശ്രമിക്കണമെന്നും അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരക്ക് എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാമെന്നും അതിനാല് സദാസമയവും ജാഗ്രത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പത്ത് ദിവസമാണ് ഒരു ബാച്ചിന്റെ സേവനം.
