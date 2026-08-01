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'വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിൽ മുന്നറിയിപ്പും'; ശബരിമല ഭക്തർ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം

പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളപൊക്കം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 2, 3 തീയതികളിൽ ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തർ കഴിവതും യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

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വെള്ളപ്പൊക്കം, ശബരിമല (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 7:33 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: അതിതീവ്രമായ മഴയും പമ്പാ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതും മുൻനിർത്തി നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്താനൊരുങ്ങുന്ന ഭക്തർ കഴിവതും യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളപൊക്കം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറിയിപ്പ്. നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 2, 3 തീയതികളിൽ ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തർ കഴിവതും യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായും (ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 21 വരെയും) ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പൂജകൾക്കായും (ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ 28 വരെയും) ശബരിമല നട തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ദർശനത്തിനായി ഭക്തർക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്നതിനാലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാലുമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭക്തരോട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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നിറപുത്തരിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് തുറക്കുക. തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകരും. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് നിറപുത്തരി.

ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും. രാവിലെ 5.30ന് പതിനെട്ടാം പടിയ്ക്ക് സമീപത്തു നിന്നും നെൽകറ്റകൾ പ്രദക്ഷിണമായി ശ്രീ കോവിലിന് മുന്നിലെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിക്കും. രാവിലെ 5.40നും 6.20 നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നിറപുത്തരി പൂജകൾ നടക്കുക. വൈകിട്ട് 6.30 ന് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിറ പുത്തരിയോടനുബന്ധിച്ച പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രി 10 മണിക്ക് നടയടയ്ക്കും.

യാത്ര നിരോധിച്ചു

അതിതീവ്ര മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലിനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കാക്കി യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആങ്ങമൂഴി വഴി ഗവി റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇന്ന് (01/08/26) മുതൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റാന്നി നിരത്ത് വിഭാഗം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.
പമ്പ നദി ശബരിമലയിൽ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമാണ്. പമ്പയാറും മണിമലയാറും കരകവിഞ്ഞു. പമ്പാ നദി കരകവിഞ്ഞ് റാന്നി ടൗൺ വെള്ളത്തിലായി. തണ്ണിത്തോട് തൂമ്പാക്കുളത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി. തൂമ്പാക്കുളം ജങ്‌ഷനിൽ ചെളിയും മരങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടിയ നിലയിലാണ്. മഴ ശക്തമായതോടെ പമ്പയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതലിന്‍റെ ഭാഗമായി മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

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TAGGED:

SABARIMALA DEVOTEES
FLOODS AND LANDSLIDES
FLOODS AND LANDSLIDES WARNING
PATHANAMTHITTA RAIN WARNNING
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