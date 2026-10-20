ശബരിമല ഭക്തര്ക്ക് ക്രൂരമര്ദനം; നാലംഗ മദ്യപ സംഘം പിടിയില്
കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ പ്രണവ്, ഷിബിൻ, ശരത്, പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
Published : October 20, 2026 at 7:11 AM IST
കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയില് ശബരിമല ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ഭക്ത സംഘത്തെ മര്ദിച്ച യുവാക്കള് പിടിയില്. കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ പ്രണവ്, ഷിബിൻ, ശരത്, പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. നാലംഗ മദ്യപ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില് ഒന്നര വയസുള്ള കുഞ്ഞിന് അടക്കം പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ശബരിമല ഭക്തര് സഞ്ചരിച്ച കാറില് മദ്യപ സംഘത്തിന്റെ കാര് തട്ടിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് ഭക്തര് സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ റിയര് മിറര് പൊട്ടി എന്നാരോപിച്ച് ഇവര് തമ്മില് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഉടനെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന നാലംഗ സംഘം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയെ അടക്കം ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇതുവഴി വന്ന പഴക്കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘം മദ്യപ സംഘത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഈ മദ്യപ സംഘം ഇവര്ക്ക് നേരെ തിരിയുകയും മര്ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് സംഭവത്തില് ഇടപെട്ട് പൊലീസില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
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വിവരം അറിഞ്ഞ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാക്കളെ പിടികൂടി. ഇവരെ വൈദ്യ പരിശോധനക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇവര് പൊലീസിനു നേരേയും ആക്രോശിക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുവാക്കള് അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവര് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തില് നിന്നും മദ്യ കുപ്പികളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ത സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ മര്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.
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