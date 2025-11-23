ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: നടൻ ജയറാമിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കും, അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നടൻ ജയറാമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും

Sabarimala Door Panel Row Investigation Expands Actor Jayaram to be Questioned by SIT
ജയറാമിൻ്റെ വീട്ടില്‍ നടന്ന പൂജ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിൽ കട്ടിളപ്പാളികളും വാതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രമുഖ വ്യക്തികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നടൻ ജയറാമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രേഖപ്പെടുത്തും.

ശബരിമലയിൽ നിന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ കട്ടിളപ്പാളികളും ശ്രീകോവിൽ വാതിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പല പ്രമുഖരുടെയും വീടുകളിലെത്തിച്ച് പൂജ നടത്തിയതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടൻ ജയറാമിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൂജ നടത്തിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നാണ് മൊഴിയെടുക്കുന്നത്. 2019-ൽ നടന്ന ഈ പൂജയിൽ ഗായകൻ വീരമണിയുൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നു

അതേസമയം, കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എ പത്മകുമാർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന എൻ വിജയകുമാർ, കെ പി ശങ്കരദാസ് എന്നിവരെ എസ്ഐടി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇവരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് സൂചന.

കട്ടിളപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടുന്ന കാര്യത്തിൽ പത്മകുമാർ ആദ്യം ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത് ഇവരുമായിട്ടായിരുന്നു. പാളികൾ സ്വർണം പൂശാൻ നൽകിയത് തൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമല്ലെന്നും ബോർഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് മുൻപ് ഒരിക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത ഇരുവരേയും എസ്ഐടി വീണ്ടും അന്വേഷണ വലയത്തിലാക്കിയത്.

പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും

കേസിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അറസ്റ്റിലായ പത്മകുമാറിനെ അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്മകുമാറിൻ്റെ പത്തനംതിട്ട ആറന്മുളയിലെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, 2016 മുതലുള്ള ആദായനികുതി വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രേഖകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൂടാതെ, പത്മകുമാറിൻ്റെ വിദേശ യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും എസ്ഐടി അന്വേഷണം നടത്തും. ഇതിനായി ഇയാളുടെ പാസ്പോർട്ടും പിടിച്ചെടുത്തു. പോറ്റി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സൗഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നുവെന്നാണ് പത്മകുമാറിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ മൊഴി നൽകിയത്.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പല പ്രമുഖരുടെയും പേരുകൾ പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കൂടാതെ, 2019 കാലത്തെ ശബരിമല തന്ത്രിക്കെതിരെയും പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്ഐടി തന്ത്രിയുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം.

