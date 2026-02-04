ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: നിയമസഭയില് ഇന്നും ചര്ച്ചയുണ്ടായേക്കും, പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാന് പ്രതിപക്ഷം
ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള ഇന്നും നിയമസഭയില് ചര്ച്ചയാക്കൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ച ഇന്നലെ സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസെന്ന് വിഡി സതീശന്.
Published : February 4, 2026 at 7:48 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷം. ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള വിഷയം ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെ നാടകീയ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഇന്നും അത് തുടരാനാണ് സാധ്യത.
കൂടാതെ ബജറ്റ് ചർച്ച അവസാനിച്ച് ചർച്ചയിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും ധനമന്ത്രി മറുപടി പറയും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബജറ്റ് പാസാക്കുക. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചതിന് എതിരായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും.
ചട്ടം 118 പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുക. 2015ലെ ബജറ്റ് ദിവസവും നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ നടന്നതിന് സമാനമായ കോലാഹലങ്ങളും നായകീയ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായത്.
പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലക്കാര്ഡുകളുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തില് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്.
പ്രതിപക്ഷത്തിന് എതിരെ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളും മുൻനിരയിൽ എത്തിയതോടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ അധികരിച്ചു. ബഹളത്തിനിടെ ആലുവ എംഎൽഎ അൻവർ സാദത്ത് സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ബഹളത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. ഇതേ തുടർന്ന് സ്പീക്കര് ഡയസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിന്നീട് സഭ നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
നിയമസഭയെ ചൂടാക്കി ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള നിയമസഭയിൽ കനത്ത വാഗ്വാദത്തിന് വഴിവച്ചു. സ്പീക്കറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷ വാഗ്വാദങ്ങൾ സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി. പ്രധാന പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ പോവുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയിൽ ആരോപിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ സമ്മർദം മൂലമാണ് അന്വേഷണം തടസപ്പെടുന്നതെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രതികൾ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതികളും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെയുള്ള കോടതി പരാമർശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കോടതി സർക്കാരിനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇത് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുക്കാത്തതും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ വൈകുന്നതും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തടസമാകുന്നുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
