ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്‌മകുമാറിനും എസ്. ജയശ്രീക്കും ജാമ്യം

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസില്‍ എ പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം. മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി.

File Photo of Padmakumar, S. Jayashree (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി/കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രിസഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യവും മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യവും അനുവദിച്ചു. എ പത്മകുമാറിന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അതേസമയം ജയശ്രീക്ക് സുപ്രീം കോടതിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

എ പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം

ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ. പത്മകുമാറിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ 90 ദിവസമായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ദ്വാരപാലക കേസിൽ പത്മകുമാർ റിമാൻഡിലായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല.

2025 നവംബർ 20 -ാം തിയതിയാണ് സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ. പത്മകുമാറിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ബോർഡിൻ്റെ ദുരൂഹമായ അലംഭാവം സ്വർണക്കൊള്ള ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ആയിരുന്നു പത്മകുമാറിൻ്റെ ആദ്യ അറസ്റ്റ്. പിന്നാലെ റിമാൻഡിൽ കഴിയവേ ദ്വാരപാലക ശില്‌പ കേസിലും എസ്‌ഐടി ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. തട്ടിപ്പിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുമായി പത്മകുമാറിനുള്ള അടുത്ത ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

എസ് ജയശ്രീക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയാണ്. കസ്റ്റഡി അനിവാര്യമെന്ന നിലപാടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

ഇന്നു രാവിലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി കേസില്‍ വാദം കേട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് എസ്ഐടിയോട് സംസാരിച്ച് നിലപാട് അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭിഭാഷകന് കോടതി നിർദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരായ എസ് ജയശ്രീയുടെ സാമ്പിൾ ഒപ്പ് അടക്കം ശേഖരിച്ചു എന്ന് സംസ്ഥാനം പിന്നീട് അറിയിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എസ്ഐടിക്കു മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം എന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

ശബരിമല സ്വർണപാളി കേസുകളിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി, തന്ത്രി കണ്‌ഠര് രാജീവര്, ശബരിമല മുൻ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബു, മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഡി. സുധീഷ്‌ കുമാർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റും കമ്മിഷണറുമായ എൻ. വാസു, മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ എസ്.ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

