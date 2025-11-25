ശബരിമല അന്നദാനം ഇനി കേരള സദ്യ; പായസവും പപ്പടവും ഉള്പ്പെടെ വിളമ്പാൻ തീരുമാനം, പുലാവുo സാമ്പാറും ഒഴിവാക്കി;
Published : November 25, 2025 at 5:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില് അയ്യപ്പ ദര്ശനത്തിന് എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ഇനിമുതൽ 'അന്നദാന'ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുക കേരള സദ്യ. നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന പുലാവുo സാമ്പാറും ഒഴിവാക്കി കേരളീയ തനിമയുള്ള വിഭവങ്ങൾ നൽകാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.
തീർഥാടകർക്ക് പുലാവുo സാമ്പാറും വിളമ്പുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മാറ്റം വരുത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. "കേരള സദ്യക്കൊപ്പം പായസവും പപ്പടവും ഉൾപ്പെടുത്തും. ശബരിമലയിലെ അന്നദാനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്നദാനത്തിനുള്ള പണം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല എടുക്കുന്നത്. അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽകാനായി ഭക്തർ ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഫണ്ടാണിതെന്നും ജയകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ബോർഡ് എടുത്ത നല്ല തീരുമാനമാണിത്. ബോർഡ് എടുത്ത തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | On the board's meeting today, Travancore Devaswom Board president K. Jayakumar says, " one of the most interesting decisions taken today was that we decided to change the menu of the annadhanam at sabarimala. another decision is that the… pic.twitter.com/kRIpLXyr7B— ANI (@ANI) November 25, 2025
ശബരിമല മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനും അടുത്ത വർഷത്തെ വാർഷിക തീർഥാടനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഡിസംബർ 18-ന് ഒരു അവലോകന യോഗം ചേരുമെന്നും ജയകുമാര് അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തെ തീർഥാടന സീസണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കും.
നിലവിലെ തീർഥാടന സീസണിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചത് മുതല് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകള് ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് 350 പരിശോധനകള് നടത്തി. ന്യൂനതകള് കണ്ടെത്തിയ 60 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷന് നോട്ടീസ് നല്കി.
292 ഭക്ഷ്യ സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് ലാബില് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ഭക്ഷ്യ സംരംഭകര്ക്ക് 8 ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടികളും രണ്ട് ലൈസന്സ് രജിസ്ട്രേഷന് മേളകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. തീര്ത്ഥാടകര് കൂടുതലെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടത്താവളങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിശോധനകള് നടത്തി വരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായും പരിശോധനകള് നടത്തി വരുന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് എല്ലാവരും പാലിക്കണം.
മണ്ഡലകാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിനെ രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം, അരവണ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സന്നിധാനത്ത് ലാബ് സജ്ജീകരിച്ച് പരിശോധനകള് നടത്തിവരുന്നു. അപ്പം, അരവണ എന്നിവയുടെ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന പമ്പയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലാബില് നടത്തിവരുന്നു.
നിലയ്ക്കലും എരുമേലിയിലും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓണ് വീല്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സാമ്പിളുകള് പരിശോധിച്ച് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പത്തനംതിട്ടയില് ആരംഭിച്ച ജില്ലാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലാബിലും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കള് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദമായ പരിശോധനകള് തിരുവനന്തപുരം ലാബിലും നടത്തുന്നുണ്ട്.
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്, ളാഹ, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകള് പരിശോധന നടത്തി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
ഭക്ഷ്യസംരംഭകര്ക്ക് ആവശ്യമായ ശുചിത്വ പരിപാലനം, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നല്കുന്നതിനായി ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസുകള് നടത്തിവരുന്നു.
തീര്ഥാടകര്ക്കും ഭക്ഷ്യ സംരംഭകര്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അവബോധം നല്കുന്നതിന് 6 ഭാഷകളിലായി അച്ചടിച്ച ബോധവത്ക്കരണ ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് 1800 425 1125 എന്ന ടോള് ഫ്രീ നമ്പറില് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
