ഏഷ്യയിലെ വലിയ അന്നദാന മണ്ഡപം: 235 ജീവനക്കാർ, ഹൈടെക് ശുചീകരണം; സന്നിധാനത്തെ അന്നദാന വിശേഷങ്ങൾ

വിശപ്പകറ്റാൻ അന്നദാന മണ്ഡപം: രുചിയറിഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം പേർ. ഉപ്പുമാവ് മുതൽ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും വരെ വിഭവസമൃദ്ധം

ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ അന്നദാനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 8:59 PM IST

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണിലെ ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴുവരെ 72,845 പേരാണ് മല ചവിട്ടി സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയത്. ഇതുവരെ അഞ്ചേമുക്കാൽ ലക്ഷം ഭക്തർ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് സന്നിധാനത്തെത്തി. ഇടമുറിയാതെ ഭക്തജന പ്രവാഹം തുടരുമ്പോഴും സുഖദർശനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് സജ്ജമാണ്.

സുഗമമായ ദർശനം

ശനിയാഴ്ച വലിയ നടപ്പന്തലിൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാനായി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം തന്നെ ഭക്തരുടെ പരമാവധി ക്ഷേമവും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചമുതൽ സന്നിധാനത്ത് ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർഥാടനത്തെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിച്ചില്ല.

ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

വിശപ്പകറ്റാൻ അന്നദാന മണ്ഡപം

ശബരിമല സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അന്നദാനം. വയറും മനസും നിറയെ ആഹാരം കഴിച്ച് മലയിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചാണ് ഭക്തർ അന്നദാന മണ്ഡപം വിടുന്നത്. പതിനായിരത്തിലധികം പേരാണ് ദിവസവും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ വർഷം നടതുറന്നശേഷം ശനിയാഴ്ച വരെ ഇവിടെനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷം കവിഞ്ഞു.

ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

വിഭവസമൃദ്ധമായ മൂന്നുനേരം

മൂന്നുനേരമായാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത്. രാവിലെ ആറുമുതൽ 11 മണിവരെ ഉപ്പുമാവ്, കടലക്കറി, ചുക്കുകാപ്പി, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എന്നിവ നൽകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം 3.30 വരെ നീളും. പുലാവ്, ദാൽകറി, അച്ചാർ എന്നിവയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വിളമ്പുന്നത്. വൈകിട്ട് 6.45 മുതലാണ് അത്താഴവിതരണം. ഇത് നട അടയ്ക്കുന്നതുവരെ തുടരും. കഞ്ഞിയും പുഴുക്കുമാണ് (അസ്ത്രം) നൽകുന്നത്. മാസപൂജയ്ക്കടക്കം നട തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അന്നദാനമുണ്ട്. മകരവിളക്കിന് പ്രത്യേക സൗകര്യവുമൊരുക്കും.

ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

ശുചിത്വവും കാര്യക്ഷമതയും

ഇത്രയധികം ഭക്തരെത്തുമ്പോഴും യാതൊരു പരാതിയുമില്ലാതെ വൃത്തിയോടെ ഭക്ഷണം നൽകാനാവുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അന്നദാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. പാചകത്തിനും വിളമ്പുന്നതിനും ശുചീകരണത്തിനുമായി 235 ജീവനക്കാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്തർ കഴുകിവയ്ക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഡിഷ് വാഷർ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. ഒരേ സമയം ആയിരത്തോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഇവിടെ തിരക്കു കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കും. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അന്നദാന മണ്ഡപങ്ങളിലൊന്നാണ് ശബരിമലയിലേത്. മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിനു പിന്നിലായാണ് അന്നദാന മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ശബരിമലയിൽ എത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

