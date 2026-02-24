ശബരിമല വിമാനത്താവളം: ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുമായി സർക്കാർ
കൂടുതൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നത് ഭാവി വികസനത്തിനാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കും. പുതിയ പഠനവും വിജ്ഞാപനവും നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന വാദം. നിയമക്കുരുക്കുകൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം.
Published : February 24, 2026 at 3:44 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിനായി 2570 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഹർജി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. വിമാനത്താവള നിർമാണത്തിന് മുന്നിലുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം.
പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം തള്ളിയത്. 2013ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു കോടതി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇത്രയധികം ഭൂമി ഒറ്റയടിക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൃത്യമായി കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ഏകദേശം 1200 ഏക്കർ ഭൂമി പദ്ധതിക്ക് മതിയാകുമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തണമെന്നും കോടതി കർശനമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങൾ
പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുകയും വീണ്ടും സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിലൂടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേ നീക്കം ചെയ്യാനും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള വികസനം, റൺവേ വികസനം, കാർഗോ ടെർമിനലുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് 2570 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വിശദമാക്കും.
വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എരുമേലിക്കടുത്ത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. നിലവിൽ നെടുമ്പാശേരിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ വിമാനമിറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്താണ് തീർഥാടകർ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത്. വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ 3500 മീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേയാണ് വിമാനത്താവളത്തിനായി രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നത്.
തീർഥാടകർക്ക് പുറമെ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പുതിയ വിമാനത്താവളം വഴിയൊരുക്കും. കൂടാതെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കും ഇത് വലിയ കുതിപ്പേകും. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, റബർ തുടങ്ങിയവ വേഗത്തിൽ വിദേശ വിപണികളിൽ എത്തിക്കാൻ കാർഗോ സൗകര്യം സഹായിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ടൂറിസം വികസനവും അനുമതികളും
ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് പുറമെ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം പുതിയ ഉണർവേകും. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മൂന്നാർ, തേക്കടി, കുമരകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകും. പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെയും പ്രാഥമിക അനുമതികൾ സർക്കാരിന് നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം.
ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശമാണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി പുതിയ റോഡുകളുടെ വികസനവും നിർദിഷ്ട ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി വിമാനത്താവളത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. വ്യവഹാരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി നേടി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
