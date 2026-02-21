രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതം, അതിനിടയിൽ നിയമസഭ സമ്മേളനം; പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഭരണ- പ്രതിപക്ഷം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ; കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിയമസഭ വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുന്നു
Published : February 21, 2026 at 4:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം, കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിയമസഭ തിങ്കളാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. ഭരണ- പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുമെന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വർധിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർഥമുള്ള പുതുയുഗ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിലെത്തില്ല.
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. അതേസമയം മന്ത്രി വീണാ ജോർജിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റീത്ത് വച്ചതിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ഇടത് യുവജന സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ഭരണ- പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിലും ഉണ്ടാകും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ സിപിഎം പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് പൊലീസ്.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 20ന് ആരംഭിച്ച നിയമസഭ സമ്മേളനം മാർച്ച് 26 വരെയാണുള്ളത്. 20 ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. 29 നായിരുന്നു സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ 16 വരെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ മേഖല ജാഥകളായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ശേഷമാണ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 23 ന് വീണ്ടും കൂടുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് സഭയിൽ സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം നാടകീയരംഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. പ്ലക്കാർഡും ബാനറുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്. അതിനിടയിൽ, അൻവർ സാദത്ത് സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് രംഗം വഷളാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച കുടുമ്പോൾ സ്വർണക്കൊള്ളയോടൊപ്പം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനവർഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് നിയമസഭാസമ്മേളനം കൂടിയിരുന്നു. സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനാൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ മാസം അവസാനമോ അടുത്തമാസം ആദ്യമോ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തുവരും. എന്നാൽ, ഇത്തവണയും സഭാസമ്മേളനം ഇടയ്ക്ക്വച്ച് നിർത്തേണ്ടിവരും.
പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം നേരിടാൻ നിയമസഭയിലെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് സംവിധാനം പര്യാപ്തമാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. പുതുയുഗ യാത്രയിലായതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച സഭയിലെത്തില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവിനായിരിക്കും ചുമതലയെന്നും വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റീത്ത് വച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ സിപിഎം പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വിഡി സതീശൻ്റെ പുതുയുഗയാത്രയിൽ കടന്നുകയറി കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.