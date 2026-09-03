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തോട്ടം നിറയെ മുളച്ച് പൊന്തി കൂണ്‍! ഒറ്റ ദിവസം ലഭിച്ചത് 40 കിലോ, ആയിരങ്ങള്‍ നല്‍കി വാങ്ങാനെത്തി ജനം

വേമ്പലത്ത് പാടം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനും പനയൂർ സ്വദേശി ഹരീന്ദ്രനുമാണ് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലും പരിസരത്തുമായി നിരന്നു പൊങ്ങിയ കൂണുകൾ കണ്ടത്.

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റബര്‍ തോട്ടത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച കൂണ്‍. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 7:57 PM IST

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പാലക്കാട്: വാണിയംകുളത്ത് റബർ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒറ്റ ദിവസം ലഭിച്ചത് 40 കിലോ നാടൻ കൂൺ. വേമ്പലത്ത് പാടം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനും പനയൂർ സ്വദേശി ഹരീന്ദ്രനുമാണ് റബർ തോട്ടത്തിലും പരിസരത്തുമായി നിരന്നു പൊങ്ങിയ കൂണുകൾ കണ്ട് അമ്പരന്നത്. തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച കൂണുകൾ ചാക്കിലാക്കി ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

വാണിയംകുളം പാതിരിപ്പാറ പ്രദേശത്ത് റബർ ടാപ്പിങ്ങിന് എത്തിയ ഹരീന്ദ്രനാണ് എസ്റ്റേറ്റിലെ പലയിടങ്ങളിലുമായി കൂണുകൾ മുളച്ചുപൊന്തിയത് കണ്ടത്. അങ്ങനെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ കൂണുകൾ നിരനിരയായി പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. സുഹൃത്തും ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയുമായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൂണുകളെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തു.

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കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രാങ്ങാലി പ്രദേശവാസികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സമൃദ്ധമായി കൂൺ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഹരീന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി കിലോ കണക്കിന് കൂണുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. അതെല്ലാം ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. നാടൻ കൂണിന് കിലോ ആയിരം രൂപ നൽകാനും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. അപൂർവവും കാലാനുസൃതവുമായ സ്വഭാവം കാരണം, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും നാടന്‍ കൂണുകൾക്ക് ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴൊക്കെയായി കൂൺ കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇത്രയധികം ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു . പെരുക്കാലി ഇനത്തിൽ വരുന്ന നാടൻ കൂണുകൾ കന്നിമാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ചിങ്ങമാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുമായി പലയിടങ്ങളിലും മുളച്ച് പൊന്താറുണ്ട്. കൂൺ ലഭിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യശാലികൾ ആണെന്ന നാട്ടുവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നു.

നാടന്‍ കൂണുകളുടെ പ്രത്യേകത

രുചിയിലും പോഷക ഗുണത്തിലും മുന്‍പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂണുകൾ മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണ ഗണത്തിൽ പണ്ടേ സ്ഥാനം പിടിച്ചവയാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായി വളരുന്ന നാടൻ കൂണുകൾ മഴക്കാലത്ത് മണ്ണിലും ദ്രവിച്ച മരങ്ങളിലും തനിയെ വളരുന്നവയാണ്. കൃഷി ചെയ്‌ത് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂണുകളേക്കാൾ മികച്ച രുചിയും മണവും ഇവയ്‌ക്കുണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് നാടന്‍ കൂണിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ്.

പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ, ഫൈബർ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ നാടൻ കൂണുകളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല.ചിലത് കടുത്ത വിഷമുള്ളവയാണ്. അരിക്കൂൺ, ഉപ്പുക്കൂൺ എന്നിവയാണ് മഴക്കാലത്ത് പ്രകൃതിദത്തമായി വളരുന്ന, ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് മികച്ച നാടൻ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂണുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

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MUSHROOM
കൂണ്‍
LOCAL MUSHROOMS FOUND IN PALAKKAD

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