200 കടന്ന് റബർ വില; ഷീറ്റിന് കടുത്ത ക്ഷാമം, പ്രതിസന്ധിയിൽ കർഷകർ
വില വർധനവ് കർഷകർക്ക് പ്രയോജനമില്ലെന്നാണ് റബർ ഉൽപാദക സംഘങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം റബർ റീ പ്ലാൻ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മറ്റും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി റബർ ബോർഡ് അറിയിച്ചു...
Published : January 29, 2026 at 4:55 PM IST
കോട്ടയം: ഏറെ മാസങ്ങളിലെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം റബര്വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. 200 രൂപയ്ക്ക് മേലെയാണ് നിലവിലെ വിലയെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി മാറാതെ റബർ കർഷകർ. ഷീറ്റ് കിട്ടാനില്ലെന്നും വില വർധനവ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് റബർ ഉൽപാദക സംഘങ്ങൾ പറയുന്നത്.
ഷീറ്റ് റബറിൻ്റെ ആഭ്യന്തരവിലയും രാജ്യാന്തരവിലയും കിലോഗ്രാമിന് 200 രൂപ കടന്നു മുന്നേറുകയാണ്. അതേസമയം മാർക്കറ്റിൽ ചരക്കുക്ഷാമം രൂക്ഷവുമാണ്. ഇന്നലെ കോട്ടയം, കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ ആർഎസ്എസ് നാല് ഗ്രേഡിന് വില കിലോയ്ക്ക് 200.50 രൂപയായി. ഷീറ്റ് റബറിന് സ്പോട്ട് വില 192.50 രൂപയാണെങ്കിലും 197 രൂപയ്ക്കു വരെ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വില 201.84 രൂപയായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ, 197 രൂപ വരെ ഉയർന്ന ലാറ്റക്സ് വില 190ലേക്കു കൂപ്പുകുത്തിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വാഭാവിക ഇലപൊഴിച്ചിലിനു ശേഷം ഇലകൾ തളിർത്തതോടെ കർഷകരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ടാപ്പിങ് നിർത്തിയതാണു ചരക്കു ദൗർലഭ്യത്തിനു കാരണം. വില വര്ധനവിൻ്റെ പ്രയോജനം കര്ഷകര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. റബര്, ഷീറ്റാക്കാതെ ലാറ്റക്സായും ചിരട്ടപ്പാലായും വില്ക്കുന്നതാണ് കര്ഷകര്ക്ക് വിലയുയരുമ്പോള് പ്രയോജനം ലഭിക്കാതെ വരുന്നത്. റബര് വില 200 കടക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് നേട്ടമില്ലെന്നാണ് കര്ഷക കോണ്ഗ്രസ് അംഗം എബി ഐപ്പ് പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മാര്ച്ച് ഓഗസ്റ്റില് റബര് വില 213 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വില വര്ധനവില് കര്ഷകര്ക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. നിലവില് റബര് മരങ്ങള് ഇലകൊഴിച്ച ശേഷം തളിരിട്ടു നില്ക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ബഹുഭൂരിഭാഗം തോട്ടങ്ങളിലും ടാപ്പിങ് നടക്കുന്നില്ല. റബര് വില 213 രൂപയിലെത്തിയ ഓഗസ്റ്റ് മാസവും മഴ മൂലം ഉത്പാദനം കുറവായിരുന്നു. കര്ഷകര് റബര് ഷീറ്റാക്കി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാത്തതാണ് വില ഉയരുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം. ലാറ്റക്സായും ചിരട്ടപ്പാലായും വില്പ്പന നടത്തുമ്പോള് അതത് കാലയളവിലെ വില മാത്രമാണ് കര്ഷകര്ക്ക് ലഭിക്കുക.
റബർ റീ പ്ലാൻ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും
എന്നാല് വില ഉയരുന്നത് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴാണെന്ന് കര്ഷക സംഘടനകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ടാപ്പിങ് കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം റബര് മരങ്ങള് മുറിച്ചുമാറ്റുന്ന കര്ഷകര് മറ്റു കൃഷികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയില് വ്യാപകമാണ്. പുനര്കൃഷിക്കുള്ള റബര് ബോര്ഡ് സബ്സിഡി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ കേര പദ്ധതി എന്നിവ വഴി ആവര്ത്തന കൃഷിക്ക് വലിയ സഹായം ലഭിക്കുമ്പോഴും ഉത്പാദനച്ചിലവും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും മൂലം കര്ഷകര് റബര് കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത തുടരുകയാണ്. അതേസമയം റബർ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റബർ ബോർഡ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് റബർ റീ പ്ലാൻ്റേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. റബർ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ്റിങ് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം, റെയിൻ ഗാർഡിങ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബജറ്റ് മുമ്പ് അത് നടപ്പിലാക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. റബർ ബോർഡി വഴിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും റബർ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം വസന്തഗേശൻ വ്യക്തമാക്കി.
റബര് കൃഷിയും ഉത്പാദനവും വര്ധിക്കുന്നുവെന്ന റബര് ബോര്ഡിൻ്റെ വാദം കണക്കുകള് പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിയുള്ളതാണെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്ന്നാല് മാര്ച്ച് മാസത്തോടെ റബര് വില 220 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയേക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഷീറ്റായി തന്നെ റബര് വിപണിയിലെത്തിക്കാന് കര്ഷകര്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായെങ്കില് മാത്രമേ റബര് കൃഷി പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ലാറ്റക്സായും ചിരട്ടപ്പാലായും റബര് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ലാഭം ടയര് കമ്പനികള്ക്കും മറ്റ് വന്കിട റബര് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കുമാണ്.
