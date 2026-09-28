'പരിശീലനവും പരാതി പരിഹാരവും': റബര് ടാപ്പർമാരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയത്തിന് റബർ ബോർഡ്; ആദ്യ മുഖാമുഖം നാളെ കോട്ടയത്ത്
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ റബർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയാണ് ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
Published : September 28, 2026 at 3:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളത്തിലെ റബർ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയത്തിന് റബർ ബോർഡ്. നാളെ കോട്ടയത്തെ് റബർ ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്താണ് റബർ വെട്ടുന്ന തൊഴിലാളികളെ ആദ്യമായി കേൾക്കാൻ ബോർഡ് ഒരുങ്ങുന്നത്. റബർ ടാപ്പർമാരുടെ സംഘടനയായ കേരള റബർ ടാപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായാണ് (k R T A ) ബോർഡ് ചെയർമാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ റബർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയാണ് ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
നാളെ രാവിലെ 11ന് കോട്ടയം റബർ ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തെ ഏഴാം നിലയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാണ് മുഖാമുഖം നടക്കുന്നത്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലിലെ തൊഴിൽപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സുരക്ഷ, പരിശീലനം, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം, വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, തൊഴിൽ ലഭ്യത, പുതു തലമുറയെ ടാപ്പിങ് മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ടാപ്പർമാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ടാപ്പിങ് മേഖലയിൽ തൊഴിലാളി കുറവ് നേരിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോഗത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.
ടാപ്പിങ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രായോഗിക അറിവുകളും റബർ ബോർഡിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കും. ടാപ്പർമാർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സാധ്യമായവയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തും. റബർ മേഖലയിലെ നയങ്ങളും പദ്ധതികളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർഷകരോടൊപ്പം ടാപ്പർമാരുടെ അനുഭവങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
റബർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപാദനം സാധ്യമാക്കുന്ന നിർണായക കണ്ണിയാണ് ടാപ്പർ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ മുഖാമുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. റബർ ബോർഡ് ടാപ്പർമാർക്കും റബർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും.
ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം അർഹരായ ടാപ്പർമാരിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്കും ടാപ്പർമാർക്ക് നേരിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മറുപടി തേടുന്നതിനും അവസരമുണ്ടാകും. ടാപ്പർമാരുടെ നൈപുണ്യ വികസനം, ആധുനിക ടാപ്പിങ് രീതികളിലുള്ള പരിശീലനം, തൊഴിൽസുരക്ഷ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും മുഖാമുഖത്തിൽ പരിശോധിക്കും. റബർ ബോർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം. വസന്തഗേശൻ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.