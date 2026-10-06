റബർ മേഖലയിൽ വനിതാ കുതിപ്പ്; 1256 പേർക്ക് പരിശീലനം, ടാപ്പിങ് ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായി ഐഎന്ആര് പ്ലാറ്റ്ഫോം
വില സ്ഥിരതാ ഫണ്ടിലെ തുക കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കണമെന്നും പുതിയ കർമപദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായും റബ്ബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരി.
Published : October 6, 2026 at 6:01 PM IST
കോട്ടയം: റബർ മേഖലയുടെ വളർച്ച, വിലസ്ഥിരത, ഉത്പാദന വർധന എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി കർമപദ്ധതികൾ റബർ ബോർഡ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരികയാണെന്ന് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരി. റബർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ് 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
റബർ ടാപ്പിങ് രംഗത്ത് വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ടാപ്പിങ് ഉൾപ്പെടെ റബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളിൽ വനിതകളെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 1256 വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് ടാപ്പിങ്, എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകി 980 പേരെ ശാക്തീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 92 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
ടാപ്പിങ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളിക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ റബർ ബോർഡ് വികസിപ്പിച്ച INR Connect ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉടൻ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകും. ടാപ്പർമാരെയും ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ള തോട്ടം ഉടമകളെയും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. സുരക്ഷാ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ടാപ്പിങ് മുടങ്ങുന്ന തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ മേഖലയിലെ ഗുരുതരമായ തൊഴിലാളിക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബർ ബോർഡിനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ സഹായം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആലോചനയിലാണെന്നും എൻ. ഹരി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 2656 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രസഹായമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ റബർ മേഖലയ്ക്കായി ഐസ്പീഡ് പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കിയതായും ഇതുവഴി സംസ്ഥാനത്തിന് 100 കോടി രൂപയുടെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര റബർ ഉത്പാദനവും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കാൻ റബർ കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉയർന്ന ഉത്പാദനക്ഷമതയുമുള്ള പുതിയ റബർ ക്ലോണുകളുടെ പരീക്ഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ ഇനം വൈകാതെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
രാജ്യത്തെ സ്വാഭാവിക റബർ ഉത്പാദനം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉത്പാദനം 2.26 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 5.1 ശതമാനമാണ് വർധന. റബർ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഫീൽഡ് ഓഫീസുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം വൈകാതെ പൂർത്തിയാക്കും. റബർ ബോർഡിൻ്റെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒഴിവുകളും ഉടൻ നികത്തും.
വില സ്ഥിരതാ ഫണ്ടിലെ തുക കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ റബർ സബ്സിഡിക്കായി നീക്കിവെച്ച തുക ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം അത് റബർ കർഷകർക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ റബർ വില സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച താങ്ങുവിലയേക്കാൾ താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല. കിലോഗ്രാമിന് 300 രൂപ വരെ വില ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്നാണ് സൂചനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത സമയം തന്നെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗോയൽ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരെയും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ട് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനിതകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോ- വുമൺ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ശക്തമായി നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഹരി പറഞ്ഞു.
Also Read: ശബരിമലയിൽ 400 മുറികൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം; ബുക്കിങ് നാളെ ആരംഭിക്കും