ETV Bharat / state

'റബര്‍ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തും, പീയൂഷ്‌ ഗോയല്‍ കോട്ടയത്തേക്ക്': എന്‍.ഹരി

റബര്‍ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ്‌ ഗോയല്‍ എത്തും. ഐസ്‌പീഡ് പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുത്തി 100 കോടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.ഹരി.

PIYUSH GOYAL VISIT KERALA RUBBER BOARD RUBBER BOARD CHAIRMAN N HARI KERALA RUBBER ISSUES
Rubber board chairman N Hari. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ റബര്‍ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി തുടര്‍ കര്‍മ പരിപാടിക്ക് രൂപം നല്‍കുമെന്ന് റബര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.ഹരി. കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍ ഉടന്‍ കോട്ടയത്തെ റബര്‍ ബോര്‍ഡ് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റബര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ 75-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്‍.ഹരി.

റബര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തെ റബര്‍ വ്യവസായത്തെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ റബര്‍ മേഖലയെ സമഗ്രമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ഐ-സ്‌പീഡ് വണ്‍ (ISPEED ONE)' പദ്ധതിയില്‍ 100 കോടി എത്രയും വേഗം വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതിക്കായുള്ള തുക ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടയര്‍ മാനുഫാക്‌ചറേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ (ATMA) വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതികള്‍ക്ക് വിനിയോഗിക്കാനുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

എന്‍.ഹരി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

പുകപ്പുര നിര്‍മാണം, റബര്‍ പ്ലാന്‍റിങ് സബ്‌സിഡി, തൊഴിലാളി ക്ഷേമം, റബ്ബര്‍ ഉത്പാദക സംഘങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ പണം വിനിയോഗിക്കും എന്നാണ് ആത്മ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ നിലവില്‍ ടാപ്പിങ് നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങള്‍ കൃഷിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കണമെന്ന് കൂടി ചെയര്‍മാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റബര്‍ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് റബര്‍ ബോര്‍ഡ് അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷ കാലത്തേക്ക് (2026-2031) 2,157.54 കോടി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇഎഫ്‌സി (Expenditure Finance Committee) പദ്ധതി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ കര്‍ഷകര്‍ക്കും കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അതിന്‍റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കഴിഞ്ഞ കാലയളവില്‍ ഇതേ പദ്ധതിക്കായി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് റബര്‍ ബോര്‍ഡ് 1000 കോടി ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തപ്പോള്‍ 900 കോടിരൂപ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ 2026 - 31 വരെയുളള അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്കായി സമര്‍പ്പിച്ച 2157.54 കോടിയുടെ പദ്ധതി ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ണമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റബര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.ഹരി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍

ആഭ്യന്തര റബര്‍ ഉത്‌പാദനം ഗണ്യമായി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റീപ്ലാന്‍റിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍, റെയിന്‍ ഗാര്‍ഡിങ്ങിന് ധനസഹായം, റബര്‍ മരങ്ങളിലെ രോഗ നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍, പുകപ്പുര നവീകരണത്തിനും നിര്‍മാണത്തിനും സഹായം, ആധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തുക വകയിരുത്തും.

ഈ പദ്ധതികള്‍ രാജ്യത്തെ പ്രകൃതിദത്ത റബറിന്‍റെ ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റബര്‍ കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകരമാകുമെന്ന് യോഗത്തില്‍ വിലയിരുത്തി. റബര്‍ മേഖലയിലെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികളും റബര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായുളള കൂടിക്കാഴ്ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഭാവി വികസന പദ്ധതികളില്‍ യുവാക്കള്‍ക്കായുളള പരിശീലനം, ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുമെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.

Also read: പത്തനംതിട്ടയിലും ഷിഗെല്ല; പത്ത് വയസുകാരിക്ക് രോഗബാധ; ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരം

TAGGED:

PIYUSH GOYAL VISIT
KERALA RUBBER BOARD
RUBBER BOARD CHAIRMAN N HARI
KERALA RUBBER ISSUES
PIYUSH GOYAL VISIT TO KOTTAYAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.