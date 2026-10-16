സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക; ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് റബ്ബർ ബോർഡും സിഐപിഇടി:ഐപിടിയും
പോളിമർ ശാസ്ത്രം, റബ്ബർ സാങ്കേതികവിദ്യ, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Published : October 16, 2026 at 2:19 PM IST
കോട്ടയം: റബർ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റബർ ട്രെയിനിങ്ങും (എൻഐആർടി) കൊച്ചിയിലെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും (സിഐപിഇടി) തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. റബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ധാരണാപത്രം കൈമാറിയത്.
പോളിമർ ശാസ്ത്രം, റബർ സാങ്കേതികവിദ്യ, നൈപുണ്യ വികസനം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, വ്യവസായാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സാങ്കേതിക സംവാദങ്ങൾ, സംയുക്ത പരിശീലന പരിപാടികൾ, അറിവിൻ്റെ കൈമാറ്റം, ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ റബർ പോളിമർ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധരെയും നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സഹകരണം സഹായകമാകും. കേരളത്തിലെ റബർ കർഷകർക്കും വ്യവസായികൾക്കും മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ കരാർ വഴിയൊരുക്കും.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി യുവജനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് റബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ. ഹരി പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, നൂതന ആശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. റബർ ബോർഡും സിഐപിഇടി കൊച്ചിയും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്ന സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും റബർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രദീപ്കുമാർ പി. ജോയ് വിശദീകരിച്ചു.
എൻഐആർടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ എൻഐആർടി ഡയറക്ടർ പ്രിയ വർമ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സിഐപിഇടി കൊച്ചി ഡയറക്ടറും മേധാവിയുമായ ഡോ. കെ.എ. രാജേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പോളിമർ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകളും സുസ്ഥിര പോളിമർ വസ്തുക്കളും എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം. ആധുനിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പോളിമർ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും സുസ്ഥിര പോളിമർ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. റബർ പ്ലാൻ്റേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ട്രെയിനിങ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വി. അനിൽകുമാർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
സഹായ പദ്ധതികൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
അതേസമയം, റബർ ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുതിയതായി റബർ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നവർക്കും പുനർനടുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന റബർ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ. റബർ മേഖലയുടെ സമഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബോർഡ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
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റബർ ബോർഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ സർവീസ് പ്ലസ് പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, റബർ തൈകൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബിൽ, തോട്ടത്തിൻ്റെ ഏകദേശ രേഖാചിത്രം തുടങ്ങിയ രേഖകൾ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ആവശ്യമാണ്. കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ റബർ ബോർഡിൻ്റെ പ്രാദേശിക ഓഫിസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
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