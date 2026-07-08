കിഫ്ബിയുടെ കടബാധ്യത 32,187 കോടി രൂപ; മുൻ സിഇഒ കെ എം എബ്രഹാമിന് മാസ ശമ്പളം നാലു ലക്ഷത്തോളം
വിവരാവകാശ രേഖയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കിഫ്ബി 2026 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 9,865.73 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും കിഫ്ബിക്ക് വലിയ തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിൽ കട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Published : July 8, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 2:01 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേരള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ നിക്ഷേപ നിധി ബോർഡ് (കിഫ്ബി) കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ വിവിധ ബോണ്ടുകളിലൂടെയും വായ്പകളിലൂടെയും സമാഹരിച്ചത് 42,053.20 കോടി രൂപയെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖ. വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ രാജു വാഴക്കാലയ്ക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ധനകാര്യ വകുപ്പ് നൽകിയ മറുപടി അനുസരിച്ച്, നിലവിൽ കിഫ്ബിയുടെ ആകെ കടബാധ്യത 32,187.47 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 2026 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 9,865.73 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും കിഫ്ബിക്ക് വലിയ തുക തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിൽ കട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായി മാത്രം ഏകദേശം 17,447 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നബാർഡ്, എസ്.ബി.ഐ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, മസാല ബോണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 7% മുതൽ ട്രഷറി നിരക്കുകൾ വരെയുള്ള ഉയർന്ന പലിശയ്ക്കാണ് ഈ തുകകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
മുൻ സിഇഒ കെ.എം എബ്രഹാമിൻ്റെ ശമ്പളം 3.42 കോടി
വിവരാവകാശ രേഖയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ കിഫ്ബിയുടെ മുൻ സിഇഒ കെ.എം. എബ്രഹാമിൻ്റെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2018 ജനുവരി മുതൽ 2026 മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശമ്പള ഇനത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം 3,42,89,720 രൂപ (മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ) കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
2018 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ 31 വരെ 177,419 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ 275,000 രൂപയായി ശമ്പളം വർധിച്ചു. തുടർന്ന് ഓരോ വർഷവും ശമ്പളം വർധിക്കുകയായിരുന്നു . 2019 ജനുവരിയിൽ 3,02500 രൂപയായി അത് ഉയർന്നു. 2020ൽ 3,30000 രൂപയായും ഉയർന്നു. 2021ൽ മാത്രം ശമ്പള വർധനവ് ഉണ്ടായില്ല. 2022ൽ വീണ്ടും 3,49250 രൂപയായി ശമ്പളം വർധിച്ചു. 2023ൽ 3,68500 രൂപയായും 2024 ഏപ്രിലിൽ 3,87750 ശമ്പളമുയർന്നു. തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 4,07,000 രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളം നൽകിയത്. ഔദ്യോഗിക കാലാവധിയുടെ അവസാന ഘട്ടമായ 2026 ഏപ്രിൽ വരെ പ്രതിമാസം 4,07,000 രൂപയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം.
അഞ്ച് ദിവസം വാങ്ങിയ ശമ്പളം '52516 രൂപ'
മെയ് മാസത്തിൽ ആകെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ 2026 മെയ് 5-നാണ് ഡോ. കെ. എം എബ്രഹാം കിഫ്ബി സിഇഒ സ്ഥാനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പദവിയും രാജിവെച്ചത്. അദ്ദേഹം കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത്. അതേ മാസം അദ്ദേഹം ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റിയത് 52516 രൂപയാണെന്നും വിവരാവകാശ രേഖയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
വികസന ചെലവുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് മുന്നിൽ
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കിഫ്ബി ആകെ 41,609.62 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനാണ്. 20,293.33 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വ്യവസായ വകുപ്പിന് 5,831.44 കോടി രൂപയും ജലവിഭവ വകുപ്പിന് 3,737.20 കോടി രൂപയും ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന് 3,069.07 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിനാണ് ലഭിച്ചത് 10.02 കോടി രൂപ.
ഭൂരിഭാഗവും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ
കിഫ്ബിയിൽ നിലവിൽ ആകെ 441 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ സ്ഥിരം തസ്തികകളിലോ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലോ ഉള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കേഡർ പോസ്റ്റുകളിൽ വെറും 7 പേരും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴി വന്ന 17 പേരും മാത്രമാണുള്ളത്. 16 പേർ നേരിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് നിയമനങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജോലി നൽകിയതാണ്. ബാക്കി വരുന്നവരിൽ സി.എം.ഡി വഴിയുള്ള മാൻപവർ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ്, ടെക്നിക്കൽ റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ എന്നിവ മുഖേന നിയമിച്ച 400 പേരും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണെന്നും വിവരാവകാശ രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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