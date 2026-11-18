മണ്ണന്തല രഞ്ജിത്ത് വധം: പതിനൊന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവും പിഴയും
രണ്ടാം പ്രതി നാരായണന് കുട്ടി ഒളിവിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
Published : November 18, 2026 at 4:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആർ.എസ്.എസ്. മണ്ണന്തല മണ്ഡലം ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖായിരുന്ന മണ്ണന്തല സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ട 12-ൽ 11 പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവും 95,000 രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ചു. രണ്ടാം പ്രതി നാരായണന് കുട്ടി ഒളിവിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സി.പി.എം. പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളുമാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.
പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ ഐ.പി.സി. സെക്ഷൻ 143, 147, 148, 449, 302 (149-ാം വകുപ്പുമായി ചേർത്ത്) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി കണ്ടെത്തി.
1, 3 മുതൽ 6 വരെ, 11 എന്നീ പ്രതികൾ ഐ.പി.സി. 120 ബി, 302 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റക്കാരാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1, 7, 12 എന്നീ പ്രതികളെ 120 ബി (ഗൂഢാലോചന) വകുപ്പിൽ നിന്നും കോടതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കി.
കടയിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി
2008 ഒക്ടോബർ 17ന് പുലർച്ചെ 5.50ഓടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കോട്ടമുകളിൽ രഞ്ജിത്ത് നടത്തിവന്നിരുന്ന വിനായക ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന കടയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ അതിക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അമ്പലമുക്ക് കൃഷ്ണകുമാറാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. ഫിറോസ് ഖാൻ, വിഷ്ണു വിനോദ്, ശങ്കർ, ഗോഡ്വിൻ, ഗോപാലൻ സുരേഷ്, കണ്ണൻ സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന എട്ടംഗ സംഘമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത്. സിപിഎം നേതാവായ ഹരിപ്രസാദിൻ്റെയും അനുയായികളായ അനി, രഞ്ജിത്ത്, കരാട്ടെ സുരേഷ് എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു കാറുകളിലും ഒരു ബൈക്കിലുമായാണ് സംഘം എത്തിയത്. വെട്ടുകത്തിയും കൊടുവാളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ അക്രമിസംഘത്തിലെ നാലുപേർ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയെന്ന് കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. രഞ്ജിത്ത് കടയ്ക്കുള്ളിൽ വെട്ടേറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണെന്നും സാക്ഷിമൊഴിയുണ്ട്. സംഭവദിവസം പുലർച്ചെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കടയിൽ പത്രം ഇട്ട ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ അതുവഴി വന്ന പത്രം ഏജൻ്റ് ഗോപനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ഗോപൻ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസും നാട്ടുകാരും അവിടെ എത്തിയതെന്നും സാക്ഷി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാക്ഷികളെയും മറ്റും പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വിചാരണ നീതിപൂർവകമാക്കാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം സാക്ഷികൾക്ക് പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കേസിൻ്റെ തുടർവിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
Also Read: ഇതാണ് യഥാർഥ 'സിങ്കം', 14 ദിവസം കൊണ്ട് കേരളം ഓടിത്തീർത്ത കേരള പൊലീസിലെ ഷിജിത്ത്!